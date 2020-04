Opravdové ježdění a závodění mi už chybí. Momentálně pracuji v naší rodinné firmě v Kostelci nad Orlicí. Tady si do auta maximálně sednu, abych načerpal trochu energie.

Snad ta přestávka nebude moc dlouhá. Naposledy jsem se projel v únoru ve Francii, ale od té doby nebylo možné zorganizovat žádné další testy kvůli různým koronavirovým opatřením. Nejspíš si na to budeme muset ještě nějaký čas počkat, informace se různí a nikdo nedokáže odhadnout, kdy se vrátíme do normálních kolejí.

Negativní dopad krize se dotkne všech sportovních oblastí a rallye v tom nebude výjimkou. Těžko říct, jestli na tom bude motorismus kvůli přímé závislosti na automobilkách hůř než jiná odvětví. Jsem zvědavý, kolik aut se postaví na start první soutěže po pandemii.

„Všem přeju, aby se rychle vzpamatovali a nepostihly je větší finanční potíže. Věřím, že se brzy potkáme na startu.“



Jan Kopecký (38 let, Škoda Motorsport, mistr světa kategorie WRC2 a sedminásobný mistr ČR)

Pohled hvězdy ze soukromé stáje

Všichni spoléháme na to, že sezona odstartuje. Co mám zprávy, tak Rallye Bohemia už by se v červenci za určitých opatření mohla jet. Jsou to ještě více než dva měsíce, to je dostatečně dlouhá doba. Auto připravené je, náhradní díly máme, mechanici jsou nachystaní už od března, my můžeme začít.

Letos pojedeme s vozem Ford Focus WRC 06 a všechno máme finančně vyřešené. Nevím, jak funguje tovární tým, ale my máme dlouhodobé partnery. Skládáme to po kouskách, nejsme závislí na jednom velké sponzorovi.

Možnost tréninku je teď vyloučená, ovšem my jsme se hodně připravovali přes zimu až někdy do března. Obětovali jsme tomu i se spolujezdcem Petrem Uhlem hodně, jak po stránce fyzické, tak po té jezdecké.

„Nikde není situace růžová, ale já mám smlouvy podepsané a rozpočet je pokrytý. Čekáme na začátek sezony.“



Václav Pech (43 let, EuroOil team, sedminásobný mistr ČR)

Pohled nejvyššího šéfa

Stát by měl zasáhnout co nejdříve. Kluby a týmy jsou nuceny propouštět, o práci přicházejí mechanici, manažeři a jezdci. Motorsport se svým specializovaným technickým zázemím zajišťuje práci řadě odborníkům, o kterou mohou rychle přijít. Ze dne na den se, obrazně řečeno, všechno vypnulo a ten dopad je obrovský. Nechci malovat čerta na zeď, ale tato krize se jeví jako hlubší než v roce 2008. Návrat do předkoronavirové doby může trvat klidně i několik let.

Jan Štovíček (prezident Autoklubu ČR)

Pohled z Mladé Boleslavi

Dnešní situace je složitá doslova pro všechny a ani motorsport samozřejmě není výjimkou. Ale soutěže bez diváků si dokážu jen těžko představit, ztrácely by tím svůj primární význam. Vždyť fanoušci rallye se po celém světě počítají v řádech mnoha milionů. Pro veřejnost jsme aspoň uspořádali online rallye závod s profesionálními jezdci a budeme čekat, jak se k celé této situaci postaví Mezinárodní automobilová federace a ostatní partneři. Pevně věřím, že se brzy všichni dočkáme rallye takové, jakou jsme ji znali doposud.

Michal Hrabánek (šéf továrního týmu Škoda Motorsport)