Neobáváte se bolesti při jízdě?

Žebra mám zafixovaný, s nimi se nedá nic moc dělat. Rameno budu rehabilitovat a snažit se ho uvolnit, i když si myslím, že uzdravení bude trvat pár dní. Ruku zvedám se sebezapřením, ale věřím, že mě fyzioterapeutové dají masážemi do kupy, aby mě to při jízdě co nejmíň limitovalo.

Plánovaný den volna jste určitě přivítal…

…přišel mi velice vhod. Přímo jako z nebes. (usmívá se) Polehával jsem a relaxoval. Za volno jsem rád, tělu odpočinek pomůže.

Martin Michek v pouštním terénu.Zdroj: Orion-MRG

Co se dá kromě péče o tělesnou schránku ve dni volna ještě stihnout?

Ono se to nezdá, ale uběhne to jako voda. Kromě zmíněné údržby organismu se vždycky telefonicky spojím s domovem a přes sociální sítě s fanoušky. Na to není ve dnech, kdy se závodí, moc prostor.

Vybavujete si, co se v pátek ráno stalo? Byla šance manévr nepozorného řidiče osobního auta v běžném provozu nějak řešit?

Spadnul jsem s motorkou na levou stranu, a ta to odnesla… S týmem jsme hned na dálku komunikovali, jestli zůstat na místě, nebo informovat pořadatele, aby mi posunuli čas startu měřené zkoušky. To je ale hodně ošemetný. Musel bych na navigačním přístroji zmáčknout červené tlačítko, jímž se volá lékařská pomoc. Shodli jsme se, že nejlepší volbou bude jet dál.

Milanova pomoc byla k nezaplacení

S opravou poškozeného motocyklu vám po startu nezištně pomáhal týmový parťák Milan Engel. Dokázal byste si poradit sám?

Motorka byla hodně potlučená a v takovém stavu jsem s ní odstartoval do speciálky. Milan pak ke mně dojel, dodal mi energii a pomohl mi, abych mohl pokračovat. Byl jsem totiž dost rozklepanej a kdybychom nespojili síly, nevím, jak by to dopadlo. Musím mu moc poděkovat. Jeho pomoc byla k nezaplacení. V tom náš tým skvěle zafungoval.

Před odjezdem do Saúdské Arábie jste říkal, že byste chtěl stejně jako před rokem zlobit jezdce továrních týmů. Daří se to?

Jsem spokojený, i když ztráta z první etapy mě samozřejmě mrzí. Jinak se pohybuju mezi nejrychlejšími jezdci a jsem moc rád, že mě soupeři z elitní party berou. Chci je dál zlobit a vydržet s tím až do konce. Pochopitelně udělám všechno proto, abych se prokousal co nejvýš. Bude to těžký, špička je hodně vyrovnaná.

Martin Michek.Zdroj: Orion – MRG

Co máte v hlavě, když ráno vyjíždíte z bivaku?

Mým cílem je závodit na sto dvacet procent. Z toho nechci nic slevit, vždycky pojedu na maximum. Šetřit se by nebylo fér vůči fanouškům, sponzorům a týmu. Samozřejmě jsou dny, kdy to úplně nejde, ale budu se snažit, aby to nešlo co nejmíň. (usmívá se)

V dalších dnech tedy plyn neuberete?

Neuberu. Chci se posouvat dopředu. Pokud zpomalím, tak za mnou je spousta lidí, kteří na takový okamžik čekají. To jim ale nedaruju. Doufám, že se po zranění rozjedu a budu bojovat do poslední chvíle.