Body na bahrajnském okruhu Sachír Roman Staněk nevyválčil. Český pilot formule 2 nedojel při úvodním podniku šampionátu sprint, v hlavním závodě byl pak odmávnutý šachovnicovým praporem na třináctém místě.

Romanovi Staňkovi se na okruhu v Bahrajnu nedařilo | Foto: archiv Romana Staňka

Celkově se jednalo o nevydařený víkend. V kvalifikaci dojel Staněk na 21. místě, což znamenalo, že do obou závodů startoval z předposledního místa. Bylo znát, že se závodník italské stáje Trident s novým autem teprve sžívá.

„Máme problémy s nastavením auta. Nefunguje v zatáčkách. Navíc mi mechanici nasadili na poslední kvalifikační pokus špatnou sadu gum, takže jsem se musel vrátit a už bylo jasné, že je nedokážu dobře zahřát,“ sdělil v tiskové zprávě dvacetiletý pilot.

Obětovali sprint kvůli nastavení auta

Ještě před sprintem se nechal slyšet, že tým čeká s novým monopostem ještě hodně práce. „Jsme ztracení. Mysleli jsme si, že jsme problém odhalili, ale bohužel to tak nebylo. Možná dokonce obětujeme závod a budeme testovat různá nastavení,” vysvětloval rodák z Valašského Meziříčí.

To se nakonec potvrdilo. Po startu se posunul na 15. místo, ale tři kola před koncem z něj musel odstoupit. „Byl jsem takový pokusný králík, ale doufám, že zítra můžeme se zlepšeným nastavením a jednou sadou měkkých gum navíc oproti ostatním zabojovat o lepší výsledek. Nesmíme se vzdávat,” věřil Staněk.

Po startu hlavního závodu se posouval polem vpřed a před zastávkou u mechaniků byl již třináctý. Pak se o jedno místo propadl, ale zpátky se vrátil kvůli penalizaci, kterou za příliš rychlou jízdu v boxech vyfasoval Staňkův týmový kolega Richard Verschoor z Nizozemska.

Za týden se závodí v Džiddě

„Máme za sebou další těžký den. Stále nemůžeme najít správné nastavení, ale alespoň jsme byli schopni s někým závodit. Je to takový první krok, protože oproti kvalifikaci jsme se mohli alespoň s někým měřit. Máme ale spoustu dat ze závodů a zkusili jsme různá nastavení, takže to bylo k něčemu dobré a teď je potřeba to všechno zužitkovat,” vyprávěl.

Šampionát pokračuje již příští víkend v saúdskoarabské v Džiddě. „Budeme pracovat na tom, abychom se zlepšili,“ líčil a prozradil, co ho v pauze čeká. „Trochu si odpočinu od závodního auta. Zahrají si golf, zavolám si s mamkou a přítelkyní a doletím do dějiště dalšího závodu,” dodal Roman Staněk.