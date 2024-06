Před víkendem v Barceloně byl účastník šampionátu formule 2 Roman Staněk plný optimismu. Mluvil jednak o potřebě dobře se popasovat s kvalifikaci a v obou závodech pak urvat nějaké ty body. Jenže na okruhu Catalunya dopadlo všechno jinak. Pilot italské stáje Trident nebodoval. Zlepší se to nyní v Rakousku?

V kvalifikaci, kdy se oba vozy potýkaly s ohromnou degradací pneumatik a nedotáčivostí, skončil český pilot na 21. místě. Tím bylo prakticky rozhodnuto, že mu bodované příčky budou hodně vzdálené. Přitom na stejném okruhu probíhaly v dubnu testy a monoposty Tridentu se dostaly mezi nejlepších deset.

„Jednadvacáté místo a ztráta 1,4 vteřiny je opravdu veliká. V předchozím závodě jsme s týmovým kolegou Richardem Verschoorem bojovali o pole position a teď se vracíme do situace z prvního závodu sezony, kde i přesto, že jsme jeli na limitu, byli poslední a nemohli s nikým soupeřit. V týmu tomu nikdo nerozumí a všichni jsme zklamaní,“ uvedl Staněk kriticky.

Problémy se pak projevily v závodech. V sobotním sprintu dojel na posledním 22. místě. Staněk se sice po startu posunul o tři příčky, ale v 16. kole obdržel pětisekundovou penalizaci za porušování limitů tratě, kvůli které se v cíli propadl až úplný chvost.

Problémy s nastavením vozu

„Když auto nezatáčí, jak by mělo, nedá se s tím moc dělat. Není to jen náš problém. Třeba Ollie Bearman, který testoval formuli 1, to taky nezvládl a dojel přede mnou předposlední,“ popisoval problémy s nastavením vozu.

Ani v neděli nedošlo v Katalánsku k pokroku. Staněk dokončil hlavní závod na 17. místě a na vítězného Američana Jaka Crawforda ztratil víc jak minutu. „Ve volném tréninku bylo auto dobré, ale v kvalifikaci, kde jsme jeli na měkké sadě pneumatik, se nám už nedařilo. Prostě jsme vůbec neměli rychlost,“ říkal smutně.

V celkovém pořadí klesl na 20. místo se ziskem třinácti bodů. Teď čeká Staňka další podnik F2. „Máme Red Bull Ring a pak hned Silverstone, takže musíme makat, abychom byli zpátky na předních pozicích,“ přál si jediný Čech v šampionátu.