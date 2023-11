Na okruhu Yas Marina zakončil letošní účinkování v seriálu formule 2 Roman Staněk. V Abú Dhabí nevybočil ze svého standardu - ve sprintu byl jedenáctý, v hlavním závodě na něj zbylo dvanácté místo. V šampionátu se mu jako nováčkovi F2 podařilo skončit na bodech jen šestkrát. V celkovém pořadí mu se ziskem patnácti bodů patří osmnácté místo.

Roman Staněk v letošní sezoně F2 skončil na osmnáctém místě | Foto: Dutch Photo Agency

Jeho nejlepším výsledkem bylo šesté místo ze sprintového závodu v Rakousku. „Nováčkovská sezona pro mě byla těžká. Hodně jsem se toho naučil, ale bohužel jsem udělal i spoustu chyb,“ poznamenal v tiskové zprávě rodák z Valašského Meziříčí, který zatím nemá jasno o pokračování své závodní kariéry.

Jedním z hlavních problémů jediný Čech v doprovodných sériích slavné formule 1 byla nedostatečná rychlost v kvalifikacích, na což soustavně doplácel. Pilot italské stáje Trident se do nejlepší desítky dokázal v kvalifikacích prokousat pouze ve dvou případech - v prvním závodě v Bahrajnu a pak až v září na italské Monze.

Vina je na mojí straně, zlobil se Staněk:

Staněk měl nejlepší auto. Ale na GP Macaa zažil jeden z nejhorších víkendů

„Musím říct, že naše rychlost v kvalifikaci v Abú Dhabí nebyla špatná. Během roku se to zlepšovalo. Stále však platí, že nemáme nejlepší auto. Kvalifikace je při současném formátu formule 2 prostě klíčová. Jakmile nejste v top 10, tak je jasné, že vás čeká opravdu náročný víkend a mně se to letos povedlo jen dvakrát, a to je prostě málo,“ krčil rameny Staněk.

„Doufám, že dostanu ještě šanci pokračovat i v další sezoně a budu moct dál reprezentovat Českou republiku. Uvidíme, co budoucnost přinese,“ konstatoval teprve devatenáctiletý jezdec, pro nějž jsou v pokračování kariéry problémem finance. Opačné starosti má Francouz Theo Pourchaire, který sérii ovládl a má šanci dostat se mezi smetánku nejprestižnější formule 1.