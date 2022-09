VIDEO: Zase pódium. Lacko vybojoval v Mostě druhé místo, sahal i po vítězství

Osmnáctiletý Staněk si nejprve v sobotním sprintu, kde se otáčí pořadí prvních dvanácti pilotů z kvalifikace, dojel pro bod za desáté místo. Do hlavního závodu startoval rodák z Valašského Meziříčí ze čtvrté pozice. Tu sice dlouho neudržel, ale dokázal se na ni v osmém kole vrátit.

Pozitivní víkend

Závod byl poznamenán několika výjezdy safety caru, které Staňkovi pomáhaly v šetření pneumatik. Jejich stav se ale stále zhoršoval, takže český teenager už na závěrečný útok na pódium nemohl pomýšlet.

„Celkově to byl pozitivní víkend. Vytěžili jsme z něj, co se dalo. Teď nás čeká Monza, kde se všechno rozhodne. Je to moje jedna z oblíbených tratí, takže se moc těším. Příprava na poslední závod začíná hned další den,“ sdělil v nahrávce pro média Staněk, který je největší nadějí českého motoristického sportu a v F3 startuje už ve třetí sezoně.

Seriál formule 3 je předstupněm F1. Jezdí ho nejlepší mladíci, kteří mají našlápnuto do „první formulové ligy“. Závody se konají při některých velkých cenách formule 1.