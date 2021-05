Startuje MS superbiků. Motorkář König myslí na pódium a těší se do Mostu

Je to pěkný kvapík, co v těchto dnech musí zvládnout mladý motorkář Oliver König. Jednak v pátek nastoupí ve španělském Aragonu do prvního dílu šampionátu Supersport 300, který se jezdí v rámci MS superbiků, ale těsně před tím stíhal v Praze maturitní zkoušky.

Oliver König | Foto: Lenka Hatašová

Nejen škola, ale i letošní ročník v motocyklovém kolotoči jsou pro jeho další kariéru důležité. Talentovaný český jezdec se bude se strojem Kawasaki Ninja 400 pokoušet o stupně vítězů. Nejlépe v srpnu v Mostě, kde se prestižní motocyklová série objeví letos poprvé. Letošek je jeho posledním rokem ve třístovkách. „Chci se ukázat, zaujmout a postoupit někam výš,“ prohlásil König, který bude startovat za tým Movisio, jehož manažerem je Miloš Čihák. Bláznivý závod v Kataru. Salač vedl, pak upadl a zlobil se: Byl v tom úmysl Přečíst článek › Supersporty naučily Königa závodit v chumlu, využívat vzduchového pytle, což je naprosto klíčové k úspěchu. „Věřím, že mám na stupně vítězů. Jsem rychlý, loni jsem dokázal vyhrát měřený trénink,“ vykládal König, který rád jezdí agresivně, ale zároveň se snaží na trati přemýšlet. Pomohla spolupráce s Lukášem Peškem Ví, že se nesmí zranit, což se mu v minulém roce přihodilo. „Třikrát mě sundali a jednou to bylo fatální. Nemohl jsem pak dokončit celou sezonu,“ poznamenal závodník, který se volbu jezdecké stopy a jízdní styl učil od Lukáše Peška. Legendární jezdec, který se dokázal umisťovat v MS silničních motocyklů na stupních vítězů, vedl domácí talent dva roky. „Prošli jsme prakticky všechno, od ježdění na motorce po trénování fyzičky. Měl velkou píli, naslouchal a učil se rychle,“ tvrdil Pešek, který vede školu pro začínající mladé jezdce. Filip Salač: Před prázdnými tribunami si vůbec nepřipadám jako na závodech Přečíst článek › I König si spolupráci s Peškem pochvaloval. „Lukáš mi toho dal hodně, díky němu mám výsledky. Ukázal mi směr, řekl co a jak. Bez něho bych jezdil na závody jenom grilovat,“ pousmál se devatenáctiletý jezdec. Momentálně se König upíná na sezonu v třístovkách, ale o dalším směřování zatím nemá zcela jasno. „Nejpravděpodobnějším se jeví přechod do šestistovek v rámci superbiků nebo do třídy Moto2 v klasickém šampionátu silničních motocyklů. O dalším angažmá budeme jednat v průběhu roku,“ nastínil Miloš Čihák.