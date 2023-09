Zatím jediným domácím jezdcem, který oznámil svou účast na Central European Rally je Erik Cais. Předposlední díl mistrovství světa WRC, který se kromě Česka pojede také v Rakousku a Německu, odstartuje 26. října superspeciální rychlostní zkouškou na atraktivním místě ve Velké Chuchli. Pro nadějného pilota týmu Orsák Rallysport to bude zcela nová zkušenost.

Erika Caise čeká na dostihovém závodišti premiéra v soutěžním autě. | Video: Deník/Milan Novotný

„Na dostihovém závodišti jsem ještě nikdy nejel. Ale určitě to bude super pro diváky i pro nás jezdce,“ prohlásil na setkání s médii čtyřiadvacetiletý jezdec z Fryštáku, který startuje s vozem Škoda Fabia RS Rally2.

Byl jste vůbec někdy na dostizích, třeba blízko u vás ve Slušovicích?

V Chuchli jsem poprvé v životě. A ve Slušovicích? (směje se) No to fakt nevím… Jedině že by mě na koníčky vzali rodiče, když jsem byl úplně malý kluk. Popravdě si ale na nic takového nepamatuju.

Když se podíváte z tribuny Chuchle Areny na zelenou plochu závodiště, jak si představujete nadcházející akci?

Těžko říct. Jestli má být pro mě Středoevropská rally domácím podnikem, tak to z hlediska dostihového závodiště úplně neplatí. Ale s českou vlajkou na kapotě to samozřejmě jako domácí podnik stoprocentně vnímám. Každopádně nebudeme od fanoušků daleko, a tak si myslím, že v Chuchli bude skvělá atmosféra.

Co vás v období do startu Středoevropská rally ještě čeká?

Kromě řady náročných fyzických tréninků, také mentální příprava na Středoevropskou rally. Mezitím ještě startuju v Maďarsku, takže času není nazbyt. Uteče to jako voda. (směje se)

Zdroj: Deník/Milan Novotný

Zapadá rally v Maďarsku do přípravy na vrchol sezony?

Je to také asfaltová soutěž. Možná se dá lehce přirovnat k tomu, co u nás, v Rakousku a Německu na konci října pojedeme. Jsou tam úzké silnice, v tom se to může podobat, ale asfalt je tam trochu jiný.

Dá se Středoevropská rally nějak charakterizovat?

České soutěže mají ve světě dobrý zvuk. Zahraniční jezdci znají pochopitelně Barumku a vědí, že je to v evropském šampionátu jedna z nejnáročnějších soutěží. Takže určitý respekt mají. Podle mého názoru jsou tratě Středoevropské rally jakýmsi mixem Monte Carla a Chorvatské rally. V praxi to znamená, že se v jednotlivých zemích bude nejspíš muset měnit nastavení podvozku. Bude to však stejné pro všechny a já chci odvést co nejlepší práci.

Páteční etapa se pojede v šumavské oblasti jihozápadních Čech. Máte s těmito silnicemi zkušenosti?

Rallye Šumava jsem jel snad jen při svém debutu v osmnácti nebo devatenácti letech, kdy jsem se se soutěžemi teprve sžíval. Popravdě toho o Šumavě moc nevím. Nemohu říct zhola nic. (směje se) Samozřejmě jsem poznal 3 städte rally, na jejíž základech Středoevropská rally vznikla, jenže skladba erzet bude odlišná. Takže vedle Chuchle bude pro mě i tato část soutěže neznámá.

Vyptávají se vás zahraniční jezdci, jaké to u nás bude?

Už jsem několika soupeřům na takové dotazy odpovídal, ale moc jsem je svými odpověďmi nepotěšil. A je to myslím už taky pár měsíců, co se mě na to dotázal legendární Francouz Sébastien Ogier. Řekl bych, že i pro takového šampiona to bude zajímavá zkušenost.