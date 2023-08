Program Středoevropské rally je definitivní, v Praze se pojede speciální rychlostní zkouška ve Velké Chuchli. „Vidět vozy WRC v Praze na Hradčanském náměstí a v ostrém tempu ve Velké Chuchli, to se jen tak nepoštěstí,“ těší se Erik Cais.

Erik Cais | Foto: Páteník/Sportegy

Po několika změnách je program Středoevropské rally, předposledního závodu seriálu mistrovství světa v automobilových soutěžích, definitivní. Novinkou je super speciální rychlostní zkouška, která se pojede hned po ceremoniálním startu ve čtvrtek 26. října na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli.

Středoevropská rallye? Událost letošního roku v Česku, říká Jan Šťovíček

Ještě týž den podvečer bude na programu atraktivní rychlostní zkouška v Klatovech, známá jako Čínovský okruh. V pátek budou jezdci závodit na šesti rychlostních zkouškách na Prachaticku a Vimpersku, na víkend se Středoevropská rally přestěhuje do Německa a Rakouska s centrem v Pasově a jezdci několikrát překročí hranice obou zemí. Slavnostní vyhlášení proběhne v Pasově v neděli ve 14:30.

Historicky první závod MS v rally na českém území začne ve čtvrtek slavnostním startem v Praze na Hradčanském náměstí v kulisách Pražského hradu ve 13:00, o hodinu později vyjede první vůz do rychlostní zkoušky na 2,44 kilometru dlouhý okruh ve Velké Chuchli přímo před hlavní tribunou dostihového závodiště. Čínovský okruh odstartuje v 18:05.

Středoevropská rally na českém územíZdroj: Deník

Páteční program se odehraje na třech šumavských tratích. Rychlostní zkoušky Vlachovo Březí (13,71 km), Zvotoky (24,29 km) a Šumavské Hoštice (23,37 km) se pojedou dvakrát, ráno a odpoledne. Přeskupení proběhne v Prachaticích na náměstí, večer se týmy vrátí do hlavního servisního parku v německém Pasově. Program i trasy sobotní a nedělní etapy zůstávají nezměněné, celkem čeká na jezdce 18 rychlostních zkoušek o celkové délce 313 km, s přejezdy se dohromady jedná o 1 650 kilometrů.

„Je pro nás čest, že právě v Chuchli budou soutěžit nejlepší jezdci světa. Poskytneme jim perfektní zázemí a věříme, že se u nás budou cítit dobře. Diváci a fanoušci rally se můžou těšit na skvělý zážitek. Věříme, že se tahle show zapíše do dějin českého sportu,“ uvedl Fabrizio Sinigallia za závodiště ve Velké Chuchli. Speciální rychlostní zkouška se zde pojede zčásti na nově vybudovaném asfaltovém povrchu.

Vstupenky na Středoevropskou rally je možné zakoupit na oficiálním webu www.centraleuropeanrally.eu nebo přes portál www.ticketmaster.cz.

Cais se těší na podporu fanoušků

Pro Erika Caise, jednoho z českých jezdců, kteří se Středoevropské rally zúčastní, bude celý závod, a především jeho pražská část velmi atraktivní. „Určitě to bude zajímavé, hlavně divácky. Bude to nové, celá rally je nová, a vidět vozy WRC v Praze na Hradčanském náměstí a v ostrém tempu ve Velké Chuchli, to se jen tak nepoštěstí,“ prohlásil. „My se moc těšíme a věříme, že nás na premiérové světové rally v České republice podpoří co nejvíc diváků,“ doufá Erik Cais.

Podle generálního sekretáře Autoklubu České republiky a jednatele Central European Rally Tomáše Kunce je pořádání takové akce na českém území splněným snem mnoha generací. „Bude to plnohodnotné mistrovství světa, očekáváme velké nasazení u továrních týmů. Je to předposlední závod seriálu, takže se možná bude bojovat o titul mistra světa. A my jsme toho součástí, navíc budeme startovat u Pražského hradu a speciální rychlostní zkoušku pojedeme v Chuchli,“ zdůraznil historické momenty pro český motorsport.

Čínovský okruh se pojede už ve čtvrtek, říká o Středoevropské rally Jan Petrů

Rád by měl podél trati co nejvíc českých fanoušků, ale uvědomuje si, že to přinese mnohá omezení. „Uzavírky budeme koordinovat s policií, abychom zajistili co nejmenší omezení. Věříme, že k nám všichni budou shovívaví,“ řekl Kunc. Těší ho zájem českých týmů. „Doufám, že budeme mít ve startovním poli početné zastoupení domácích jezdců. Ohlasy jsou pozitivní, jsme připraveni na celkem 80 posádek,“ doplnil Tomáš Kunc.

Program Středoevropské rally:



Čtvrtek 26. října: 13:00, ceremoniální start, Hradčanské náměstí, Praha (CZE)

14:05, SSS 1 Velká Chuchle (CZE), 2,44 km 18:05, SSS 2 Klatovy (CZE), 8,92 km 20:45, příjezd prvního vozu do servisního parkoviště v Pasově (GER)



Pátek 27. října: 9:50, SS 3 Vlachovo Březí (CZE), 13,71 km 10:42, SS 4 Zvotoky (CZE), 24,29 km 12:15, SS 5 Šumavské Hoštice (CZE), 23,37 km 13:02, přeskupení a servis, Prachatice (CZE) 14:32, SS 6 Vlachovo Březí (CZE), 13,71 km 15:24, SS 7 Zvotoky (CZE), 24,29 km 16:59, SS 8 Šumavské Hoštice (CZE), 23,37 km 19:24, příjezd prvního vozu do servisního parkoviště v Pasově (GER).



Sobota 28. října: 8:15, SS 9 Schärdinger Innviertel (AUT), 16,02 km 10:01, SS 10 Mühltal (AUT), 27,83 km 11:05, SS 11 Knaus Tabbert Bayerischer Wald (GER), 11,88 km 13:00, přeskupení a servis, Pasov (GER) 15:15, SS 12 Schärdinger Innviertel (AUT), 16,02 km 17:01, SS 13 Mühltal (AUT), 27,83 km 18:05, SS 14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald (GER) 11,88 km 19:55, příjezd prvního vozu do servisního parkoviště v Pasově (GER).



Neděle 29. října: 8:06, SS 15 Böhmerwald (AUT), 17,25 km 8:33, přeskupení, Ulrichsberg (AUT) 9:35, SS 16, Passauer Land (GER), 16,37 km 10:34, SS 17 Böhmerwald (AUT), 17,25 km 11:01, přeskupení, Ulrichsberg (AUT) 12:15, SS 18, Wolf Powerstage Passauer Land (GER), 16,37 km 14:30, cíl, Pasov (GER)