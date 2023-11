Byla to ohromná událost. Před týdnem burácely motory soutěžních speciálů postupně v Česku, Rakousku a Německu. Tuzemští fanoušci byli ze čtvrtečních superspeciálek a páteční etapy nadšeni a náladu jim nezkazilo ani deštivé počasí. Koncept Středoevropské rallye s dlouhými přejezdy jezdci skousli. Většina si podnik mistrovství světa pochvalovala. Někteří měli připomínky, což je však vzhledem k tomu, že se v české kotlině konal motoristický svátek poprvé, pochopitelné.

Středoevropská rallye | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Projekt propojení tří pořadatelských subjektů se ukázal jako životaschopný. V průběhu tří etap navštívilo rallye 125 000 diváků (téměř polovina jich přišla na české rychlostní zkoušky). Organizátorům se splnil sen a v cílovém Pasově byl jednu soutěž před koncem šampionátu korunován mistrem světa Fin Kalle Rovanperä z Toyoty, který tak obhájil loňský titul.

S kritickým pohledem přišel jeho stájový kolega a legenda automobilových soutěží Sebastien Ogier. „Je to tady poprvé a jsou věci, které můžete vysvětlovat a vylepšovat, jako jsou některé úseky silnic a vytvoření lepšího itineráře,“ navrhoval osminásobný mistr světa.

Nádherné rychlostí zkoušky na Šumavě

Naproti tomu vítěz Středoevropské rallye Belgičan Thierry Neuville se vyjádřil mnohem pozitivněji. „Nadšení fanoušků bylo obrovské. Byla to neuvěřitelná podívaná, takže mi nevadí, když kvůli tomu najedu víc kilometrů. Určitě je co zlepšovat, ale myslím si, že už dlouho jsme neviděli tolik entuziasmu,“ vykládal.

Asi nejdiskutabilnějším bodem byla čtvrteční třiapůlhodinová cesta z Pasova do Prahy na slavnostní start, po němž následovaly superspeciální rychlostní zkoušky na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli a na Čínovském okruhu u Klatov. Večer se posádky přesouvaly zpět do servisního parku v Pasově a ráno se zase vracely do Česka na páteční etapu.

Jako když Rolling Stones hráli poprvé v Praze, řekl Kunc o Středoevropské rallye

Největším českým želízkem byl Erik Cais. Nakonec dojel jedenáctý a v kategorii WRC2 skončil druhý. „Z auta jsem v pátek neviděl žádný zásadní problém. Je třeba říct, že i když se tato nová rallye organizovala poprvé, byla uspořádaná velmi dobře,“ chválil.

„Rychlostí zkoušky, obzvlášť ty na českém území, byly nádherné. Moc mě ale mrzí chování hrstky neukázněných diváků, kvůli kterým musela být zrušena jedna erzeta, což jsme odnesli my závodníci a také diváci, kteří přišli o zážitek,“ dodal mladý pilot.

Divák Pech byl nadšený

Na startu naopak nebyli dva ostřílení Češi, kteří však cílí na jiné podniky než je mistrovství světa. Názory Václava Pecha a Jana Kopeckého organizátory jistě potěší.

„S velkým zájmem jsem se byl v pátek podívat na nejrychlejší auta. Jako divák jsem byl nadšený. Co jsem měl možnost vidět, tak z organizačního hlediska bylo všechno perfektní. Při první ročníku zafungovali naši pořadatelé na jedničku,“ prohlásil prvně jmenovaný.

Na rallye šlo o život, diváci vyvázli jen zázrakem. Video ukazuje, kde stáli

V podobného duch hovořil i desetinásobný mistr ČR, i když podnik mistrovství světa sledoval jen z tepla domova u televize, protože ho skolila nemoc a polykal antibiotika.

„Středoevropská rallye byla náročná podmínkami, ale dopadla dobře. Českým pořadatelům musím poblahopřát. Zvládli to skvěle. Co se týče kritických komentářů, odhaduju je padesát na padesát. Chápu, že pro někoho mohly být dlouhé kilometry na přejezdech únavné. Ale taková diskuse je na místě,“ poznamenal.

Přesune se shakedownu do Česka?

Připomínky berou pořadatelé v potaz a snaží se, aby v roce 2024 byla Středoevropská rallye ještě lepší. „Příští rok bychom chtěli mít menší kilometráž mezi rychlostními zkouškami, jednáme o shakedownu v Česku a možností jsou i dvě servisní parkoviště. Pokud by jedno bylo u nás, jezdci by neměli mezi etapami tak dlouhé přejezdy a měli víc času na odpočinek,“ zdůraznil jednatel Středoevropské rallye Tomáš Kunc.

„Nyní o úpravě konceptu intenzivně jednáme. Chceme mít jasno co nejdřív, abychom včas mohli řešit všechna povolení,“ dodal.