Druhý ročník Středoevropské rallye se pojede jako předposlední díl mistrovství světa v automobilových soutěžích od 17. do 20. října opět v Česku, Německu a Rakousku. „Koncept soutěže se v prvním ročníku osvědčil, takže jsme změnili jen pár logistických náležitostí, aby byl závod přívětivější pro samotné jezdce,“ sdělil v tiskové zprávě Tomáš Kunc, generální sekretář Autoklubu ČR a jednatel CER.

Nově přibyl shakedown v Praze. Posádky tak tráví první noc v Česku a nebudou muset absolvovat složité přejezdy do Pasova, jak tomu bylo vloni. „Chceme fanoušky těsně vtáhnout do dění v Praze na chuchelském závodišti a opět intenzivně jednáme o ceremoniálním startu na Pražském Hradě,“ doplnil.

Ve čtvrtek 17. října je na programu shakedown, ceremoniální start, super speciální rychlostní zkouška ve Velké Chuchli a večerní test na Klatovsku. V pátek se pojedou vždy dvakrát rychlostní zkoušky v Janovicích nad Úhlavou, Šumavských Hošticích a Strašíně.

V sobotu a v neděli se rallye přesune na rychlostní zkoušky v Rakousku (Mühlviertel a Innviertel) a v Německu. Opět se pojede v okresech Freyung-Grafenau a Pasov. V plánu jsou mírně upravené trasy a také zcela nové rychlostní zkoušky, jejichž podoba se nyní dolaďuje. Novinkou je umístění servisního parku, který se z Pasova přesune do areálu Karpfhamer Volksfest v Bad Griesbachu.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne opět v neděli odpoledne před malebnou historickou kulisou na náměstí v Pasově. Loni navštívilo premiéru Středoevropské rallye 125 000 diváků a organizátoři věří, že letos může být toto číslo ještě větší. Vstupenky jsou již k prodeji. Veškeré informace o cenách, slevách a službách jsou na oficiální webové stránce www.centraleuropeanrally.eu.

Kolik zaplatíte za Středoevropskou rallye

Rally Pass na celou CER stojí opět 99 eur a umožňuje přístup na všechny rychlostní zkoušky. Výjimkou je pouze super erzeta ve Velké Chuchli, na kterou je samostatná vstupenka v ceně 40 eur na stání a 80 eur k sezení. K dispozici jsou také jednodenní vstupenky za 45 eur. V nabídce je i oblíbená edice vstupenky „1 z 1000“. Za 125 eur získají návštěvníci speciální vstupenku v podobě plastové karty doplněné šňůrkou na krk.

Děti do 16 let mají vstup zdarma, na webu je možné pro ně rezervovat vstupenku. Slevy mohou využít i fanoušci rallye se zdravotním postižením, které bude stát účast na celé soutěži 50 eur, v ceně je i jejich doprovod. Vstupenky, které jsou letos výhradně v tištěné podobě, by měly být expedovány od května. Novinkou je, že všechny lístky musejí být viditelně umístěny na krku.