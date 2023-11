To je vám blízké, že? Pocházíte z rodiny, která také žila rallye. Jezdil váš otec, strýc. Měla jste předurčené, že taky budete závodit, nebo jste se k tomu dostala postupně? Máma nechtěla, abychom k rallye přičichli. Ale já to prostě měla v krvi a když mi bylo patnáct, řekla jsem, že chci jezdit podporovat tátu, a tak mě začala brát taky. Bavilo mě to.

Můžete být konkrétnější? Snad největší změna se týká gum a tankování. Obojí zajišťuje pořadatel. Je třeba se seznámit s tím, jak to pak při závodě funguje.

Slyšel jsem, že pár dní před závodem doslova ležíte v nařízeních a ustanoveních ke Středoevropské rallye. Prozraďte laikům: co všechno to obnáší? Máte pravdu. Podklady čítají zhruba dvě stě padesát stran různých ustanovení. Studuji to poctivě, ještě se probírám pravidly mezinárodní federace FIA pro WRC ( World Rally Championship ). Ač je to zápřah, baví mě to. Nechci nic podcenit, protože některé věci se při české rallye nevyužívají.

Nezůstalo jen u fandění.

Jakmile byla možnost, svezla jsem se se strejdou. Dodnes nezapomenu, když jsem nasedla do Mitsubishi Lancer. Tehdy máma řekla: „Já věděla, že to nebude jen zábava.“

Máte za sebou spoustu závodů. Víte, kolik rallye už jste absolvovala?

Myslím, že už se pomalu blížím ke stovce. Z hlavy vám to neřeknu, ale po tátovi jsem podědila excelovou tabulku, kam si vše zaznamenávám.

Dojem na mě udělal Omán

Kdo z pilotů na vás během těch patnácti let udělal největší dojem?

Na svoje parťáky nemůžu říct jediné špatné slovo. Hodně mě na začátku ovlivnil Vojta Štajf, díky kterému jsem se dostala do povědomí české rallyeové špičky… A v roce 2017, kdy mě po návratu vzal Lukáš Nekvapil, to bylo také perfektní.

Viděl jsem, že jste dělala navigátorku i českému šampionovi Pavlovi Valouškovi.

To bylo boží! Závod dopadl nejlépe, jak mohl, byli jsme druzí na Slovensku. Akorát jsem pak musela Pavlovi říct: „Bohužel, končím.“ Zjistila jsem, že jsem těhotná.

Kde se vám líbilo nejvíce?

Nechci shazovat české tratě, ale ráda poznávám, jak to chodí za českými kopečky. Dojem na mě udělal Omán, kde jsme s Petrem Kačírkem vyhráli jednu erzetu. A druhý extrém byl v zimě na Artic Lapland Rallye ve Finsku.

Dostat auto mimo Evropu chce kromě peněz i jisté schopnosti, že?

Nejtěžší na všem je plánování. Auto nevidíte měsíc, protože je na lodi. Takhle jsem kdysi pomáhala s organizací přepravy do Mexika. Stačilo mi to… Radši řeším detaily kolem závodu, přihlášky, ubytování.

Troufla byste si i za volant?

Ne, to ne. Když vidím, co všechno musí řidič zvládnout… Jak musí na erzetě dávat pozor. Stačí, že mu do toho pořád něco říkám (smích).

Podívejte se, jak vypadá rallye z kabiny auta týmu Duck Racing:

Teď vás čeká akce roku, Středoevropská rallye. S čím do toho půjdete?

Chceme jednoznačně vidět cíl v Pasově, dojet.

Slavnostní start proběhne na Hradčanském náměstí. Lze si to užít, nebo už budete v závodním napětí?

Dobrá otázka. Je mi jasné, že se tam sejde hodně fanoušků. A doufám, že si počkají nejen na hvězdy, ale i na nás s vyšším startovním číslem. Takže bych řekla, že se dostaví nervozita.

Řidiči mají ženy rády

Potom vás čeká přejezd Prahy, pojedete do Chuchle, za provozu. Zní to bláznivě, že?

Přesně tak. Už vidím, jak předjíždíme přes tři pruhy (úsměv). Prahu známe dobře, vím, jak bychom tu trasu jeli mimo rallye, ale tentokrát to bude jiné. Musíme se striktně držet itineráře.

Jste jediná Češka, ale celkem Středoevropská rallye eviduje dvanáct přihlášených žen, navigátorek. Je to hodně, málo?

Řidiči mají ženy rády, jsme lehké váhy… Na druhou stranu nepomůžeme s technickými věcmi. Třeba já zvládnu vyměnit kolo, ale to je vše. Takže celkový počet je myslím odpovídající.

Stane se vám někdy, že na vás jako na ženu koukají skrz prsty?

To už pominulo, v Česku si nepamatuju jedinou horší narážku. Fanoušci se chtějí fotit, berou nás jako fajn tým. Ale když o tom přemýšlím, na východě stále k ženám přistupují jinak. Právě v Ománu se stalo, že mi na cílové rampě nepodali ruku.

Zmínila jste, že máte děti. Už vnímají, že máma závodí?

Skloubit práci, život s dětmi a rallye není jednoduché. Naštěstí nám je pohlídá babička. Děti jsou malé, spíš mají auta jako atrakci. Syn si hraje, že řídí, dcera mu dělá navigátorku.

A brzy vám třeba řeknou to, co jste vy kdysi řekla svojí mámě.

Je to tak. Chápu, že je hodně těžké posadit do auta vlastní dítě…