Říjnová Středoevropská rallye bude ohromným svátkem automobilového sportu, ale zároveň chce být i „sociální, chytrá a udržitelná“.

Loučení s fanoušky. Čínovský okruh se při Středoevropské rally pojede ve čtvrtek 26. října naposledy. | Foto: se svolením Pošumavského automotoklubu

Organizátoři předposledního podniku mistrovství světa v rallye FIA, který se na trojmezí Česka, Německa a Rakouska pojede od 26. do 29. října, sázejí na opatření, jako například využívání elektromobilů pro pořadatele nebo odměňování spolujízdy fanoušků.

Jmenován byl mezinárodní tým pro udržitelnost, v němž spolupracují odborníci na motoristický sport a ochranu životního prostředí. Výsledkem je soubor opatření, jež mají významně snížit uhlíkovou stopu akce.

Středoevropská rally v Česku? U Caise vyzvídal i legendární závodník Ogier

„Na diváckých místech bude dostatečné množství kontejnerů na třídění odpadu, cateringové společnosti mají ve smlouvě povinnost používat recyklované a zálohované nádobí či ekologicky zlikvidovat oleje, po skončení pronájmu setřídit odpad a plochu uklidit. Tašky pro pořadatele, partnery a ve fan shopech budou z recyklovatelného materiálu,“ uvedl Jan Petrů z Pošumavského automotoklubu.

Slosování o ceny

Fanoušci, kteří přijedou na parkoviště diváckých míst společně jedním autem, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Organizátoři si tak slibují omezení emisí CO₂ způsobené provozem. Pro každé vozidlo s nejméně čtyřmi osobami na palubě, které přijede na parkoviště u rychlostních zkouškách, budou připraveny lístky do tomboly. V každý den rallye budou vylosováni tři výherci.

Hrad, rallye u koní a pak Šumava. Středoevropská rally zná finální program

V nejvyšší třídě WRC bojují světové značky Hyundai, Ford a Toyota s nejmodernějšími hybridními pohonnými jednotkami. Využívá se kombinace vysoce účinných turbomotorů a elektrického pohonu, přičemž spalovací motor je plněn palivem, které ze sta procent neobsahuje fosilní složky.

Z recyklovatelného materiálu jsou vyrobené i všechny pásky a veškeré další značení na trati. V servisním parkovišti v Pasově budou platit přísná opatření na ochranu životního prostředí, což se týká zejména likvidace olejů a dalšího odpadu.

Do Chuchle Areny vlakem

Do těchto opatření patří i rada, jak se ve čtvrtek 26. října dostat do Chuchle Areny na úvodní superspeciálku z centra Prahy. Určitě se nevyplatí jet v hustém provozu autem. V Chuchli totiž nebude kde zaparkovat. Nejlepší spojení nabízí vlak, který jede z Wilsonova nádraží, staví na Smíchově a doveze vás přímo k závodišti.