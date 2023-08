Podnik mistrovství světa zavítá ve dnech od 26. do 29. října do třech zemí. Úvod se uskuteční na českém území. Ve čtvrtek se pojedou speciálky v Praze a v Klatovech na známém Čínovském okruhu, v pátek pak šest rychlostních zkoušek v jižních a jihozápadních Čechách. Na sobotu a neděli se účastníci unikátní rally přesunou do Rakouska a Německa.

Než se do Česka sjedou hvězdy automobilových soutěžích a za nimi se přivalí tisíce natěšených fanoušků, musí být všechno organizačně zmáknuté. A to na jedničku dvakrát podtrženou. Na starosti to má Jan Petrů, koordinátor českých organizačních složek při Středoevropské rally.

Čtyřiačtyřicetiletý pořadatel z Pošumavského automotoklubu má zkušenosti jako předseda organizačního výboru z Rallye Šumava Klatovy a z Historic Vltava Rallye. „Pořádat automobilovou soutěž je týmová práce, sám člověk nic nezvládne. Nějakých sedm let jsme pohromadě a je to znát. Středoevropská rally je pro nás zatím vrchol,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Máte již časový harmonogram rally a jde vše podle plánu?

Harmonogram se v posledních dnech měnil. Chtěli jsme udělat páteční etapu divácky kompaktnější a tak jsme přesunuli 8,92 kilometru dlouhý Čínovský okruh z pátečního poledne na čtvrteční podvečer. Tato změna je již konečná.

Pro laika je pořádání rally neurčitý pojem. Kolik lidí máte v týmu?

Organizační tým má třináct lidí. Je rozdělen na několik složek, někdo má na starosti divácká místa, příjezdy fanoušků, někdo se stará o Prahu, jiný o Klatovy a jižní Čechy, či o sportovní stránku a bezpečnost. Při vzájemné koordinaci z toho vznikne kvalitní rally.

V jakém prostoru se pojedou české rychlostní zkoušky?

Čerpá se ze znalostí, když se na Vimpersku jezdila Rallye Šumava a čerstvá zkušenost je z oblasti, kde loni proběhla 3 Städte Rallye. Byla součástí českého šampionátu a při tom jsme hlouběji navázali spolupráci s německými organizátory. Vyzkoušeli jsme si, jak by to mohlo vypadat při pořádání podniku mistrovství světa.

Dá se srovnat dlouholeté pořádání Rallye Šumava Klatovy se Středoevropskou rally?

Mistrovství světa je pro nás bonus. Vnímáme to jako ocenění naší práce. Dáváme do toho maximum a snažíme se o co nejlepší výsledek. Takový podnik má tady premiéru a chceme fanouškům ukázat, že to umíme a dokážeme obří akci bezpečně zorganizovat.

Co je potřeba několik měsíců předem zařídit?

Nejdůležitější je trať. Musíme sehnat veškerá povolení, aby bylo možné na určité silnici závodit. K tomu je potřeba domluvit se s vlastníky nebo uživateli pozemků a jednat s policií. To je základ. Postupně objíždíme všechny rychlostní zkoušky, aby lidé měli představu, jak to bude vypadat, až tam budou divácká místa, parkoviště nebo i objížďky a zákazy vjezdu. Ptáme se místních na jejich názory, aby jeden den, kdy tam povede zkouška, byl pro ně co nejméně nepříjemný. Když máme povolení, tak se už řeší divácká místa, příjezdy k nim, parkoviště. Všechno musí být domluvené a zpracované.

S jakými reakcemi se setkáváte?

Vesměs s pozitivními, i když občas nemáme na růžích ustláno. Najdou se zemědělci, kteří nejsou akci nakloněni, ale na větší zádrhel jsme nenarazili. Jednáme se starosty a zastupiteli. Vysvětlujeme, že se jedná o mistrovství světa. Snažíme se s každým mluvit osobně a domlouvat se na konkrétních potřebách. Abychom měli dveře otevřené, pomohli nám hejtmani a starosta Klatov, kteří schůzky předjednali a rozeslali dopisy do obcí, kudy soutěž povede. Díky tomu jsou jednání jednodušší.

Rally na republikové úrovni není vždy přijímána s nadšením. Je to tedy při MS odlišné?

Obecně se jedná o soutěž rychlých aut. Ať už trať zabezpečíme sebevíc, vždy bude existovat určité riziko. Ale v otázce bezpečnosti jsou Pošumavský autoklub a další čeští organizátoři, kteří nám pomáhají, na špičkové úrovni. V našem týmu jsou zkušení odborníci a dáváme si záležet na tom, aby rally byla bezpečná pro jezdce i pro diváky. To, že občas dojde k nepředvídatelné události, je realita. Taková je rally, ale dochází k tomu i v jiných odvětvích motoristického sportu.

Jednání s představiteli obcí musí být časově náročné. Jak to zvládáte?

To je problém všech organizátorů, protože to musí skoro každý zvládnout v rámci svého volna. Rally musí být velký koníček a k tomu je nutná velice tolerantní rodina. K organizaci Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye nám přibyla další soutěž, takže to je i o velkém odříkání. K tomu je potřeba mít práci, s níž se to dá skloubit.

Stihl jste při vašem zaneprázdnění odjet na letní dovolenou?

Chystáme se, nemohl bych si dovolit ošidit rodinu. Máme tři děti, a ty by mi to neodpustily. Čas pro ně si vždycky najdu. Mám také velice tolerantní ženu, které musím poděkovat, že mi umožňuje trávit čas organizací rally i v odpoledních a večerních hodinách. Kdyby to člověka nebavilo, neměl zázemí a neviděl v tom cíl, tak by organizaci rally na této úrovni dělat nemohl.

Můžete něco prozradit o klatovské superspeciálce, která se přesouvá na čtvrtek?

Čínovský okruh se v této podobě pojede bohužel naposledy. A podnik mistrovství světa je k loučení tou nejvhodnější příležitostí. Je v šampionátu jedinou rychlostní zkouškou, která se nejede tzv. odněkud někam, ale okruhově. Na jedné trati se bude pohybovat víc aut, což je ve světě unikátní situace. Navíc posádky pojedou na okruhu dvě kola.

Nemůže znamenat přesun Čínovského okruhu problém pro diváky?

Věřím, že přesun na čtvrteční podvečer nebude problém. Fanoušci, kteří si již zakoupili vstupenky na pátek, nemusí nic řešit. Lístky zůstávají v platnosti i na čtvrtek. Důležité úseky plánujeme nasvítit a před startem vozů WRC počítáme s doprovodným programem. Prostě i ve čtvrtek to bude krásné loučení s legendární erzetou.

Na co tedy se mohou diváci na českém území těšit?

Ve čtvrtek 26. října samozřejmě na start na Hradčanském náměstí v Praze, pražskou superspeciálku v zajímavé lokaci a zmiňovaný Čínovský okruh. V pátek 27. října se jedou atraktivní erzety v jižních a jihozápadních Čechách. Jsou fantastické, což mohu porovnávat s jinými soutěžemi mistrovství světa, které jsem měl možnost navštívit. Bude se projíždět krásnou šumavskou krajinou, kde připravíme zajímavá divácká místa se zázemím v podobě rozlehlých parkovišť, občerstvením i toalet. To nemá ve světě obdoby a myslím, že na to budou fanoušci rádi vzpomínat.

Jaká budou šumavská specifika?

Posádky čekají skutečně náročné rychlostky na úzkých šumavských silničkách, kde se často mění druh asfaltu. Páteční program kolem Vimperku a Prachatic tak bude kompaktnější. Na třech rychlostních zkouškách Vlachovo Březí (13,71 km), Zvotoky (24,29 km) a Šumavské Hoštice (23,37 km) se pojede ráno i odpoledne. Servisní zóna bude v Prachaticích. Časový harmonogram již brzy zveřejníme. V Česku je naplánováno přes 130 kilometrů rychlostních zkoušek, takže je určitě z čeho vybírat.

Vstupenky na Středoevropskou rally je možné zakoupit na oficiálním webu www.centraleuropeanrally.eu nebo přes portál www.ticketmaster.cz.