Rallye Dakar se po jedenácti letech přesunula z Jižní Ameriky do Saúdské Arábie. Jak premiérový ročník na Středním východě dopadl? Pro čtyřkolkáře Zdeňka Tůmu skvěle, vždyť dokončil legendární soutěž na 9. místě, v desáté etapě dokonce dojel druhý. „Místní tratě byly velmi zajímavé. Dobře jsem se tady orientoval a prakticky ani jednou nezabloudil. Ve srovnání s Jižní Amerikou je v Saúdské Arábii nekonečně prostoru pro závodění. Tahle země má pro Dakar do budoucna velký potenciál,“ řekl Tůma.

Zdeněk Tůma. | Foto: BARTH Racing

Mnoho prostoru pro závodní kolonu, písek a zajímavé duny. Jen fanoušci u tratě chyběli. „Je pravda, že v tomhle směru to byl oproti Jižní Americe veliký rozdíl. Tam podél cest křičelo tisíce diváků. Tady jich bylo jen pár. Ale ke konci už to bylo lepší. Myslím, že v příštích ročnících jich bude přibývat. Spousta pastevců o závodu vůbec nevěděla,“ všiml si Zdeněk Tůma, který dokončil i třetí Rallye Dakar, do které nastoupil. Jako nováček byl v roce 2017 dvanáctý, o rok později patnáctý.