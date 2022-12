„Máme pověst jednoho z mála privátních týmů, který dokáže pozlobit elitu. Bude to těžké, továrny jsou pořád někde jinde, ale budeme bojovat. Každé umístění v top ten bude úžasné,“ prohlásil manažer Ervín Krajčovič, jehož svěřenci odstartují na Silvestra do prologu s motocykly KTM 450.

„Rychlost motorkářské kategorie je omezená na 160 km/h. Jedou s námi tři servisní vozy a kamion se zázemím, kde budou mít kluci k dispozici mimo jiné sprchy,“ prozradil novinky stájový boss. Za výhodu považuje fakt, že se v Saúdské Arábii pojede v poušti Empty Quarter. „Byly jsme tam při Abú Dhabí Desert Challenge a víme, co nás čeká.“

Proti sedmi továrním týmům

Michek se stal na konci listopadu podruhé otcem. Manželce se narodila dcera Emma, a tak je v dobrém rozmaru. Chce dopadnout líp než letos v lednu, kdy ho zbrzdily velké technické problémy a obsadil až 36. pozici.

„Letos jsem měl trochu smůlu, ale to k Dakaru patří. Věřím, že se mi tentokrát problémy vyhnou a všechna kolečka zapadnou do sebe,“ přál si Michek. „Na jaře jsem si v Emirátech zvykal na duny.“

Podmol se chystá na druhý Dakar. Šroubů ubylo, mám jich ještě pětatřicet, říká

Jeho přáním je potrápit fabrické jezdce. „Rád bych zajel nějaký pěkný výsledek, aby to lidi doma bavilo a byla vidět česká vlajka,“ vykládal. Přehnaným optimistou však není.

„Jsem nohama na zemi. Pěkné by bylo vylepšit nejlepší umístění, ale být v desítce bude ku*va těžký. Nejedeme proti jedné profesionální stáji, jak to měli kamionisté s Kamazem, ale proti sedmi. Pokud bych dorazil mezi patnáctým a dvacátým místem, bylo by to fajn.“

Na start se postaví se žlutým číslem 12 značícím elitní jezdce. „Je to svazující i motivující,“ přemítal. „Pojedu na sto dvacet procent, aby měli radost fanoušci i partneři,“ říkal jezdec, jehož původním zaměřením byl motokros, v němž ostatně během roku pořád závodí.

Engel se v bivaku určitě nebude nudit

Engel minule startoval v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence a skončil druhý. Chtěl ji jet znovu, ale pořadatelé nejlepší závodníky z posledního ročníku vyřadili. „Na přejímkách mi řekli, že se můžu vrátit za pět let,“ krčil rameny motorkář, který v sezoně léčil nepříjemnou zlomeninu ruky, ale před Rallye Dakar je fit.

Zatímco v kategorii bez mechanika byl servis motorky náročný na čas, tentokrát mu to odpadne. „Až dojedu do do bivaku, odevzdám týmu stroj a budu mít volno,“ konstatoval. Nicméně se neobává, že by se večer nudil. „To určitě nehrozí. Šéf mě nejspíš nějak zaměstná,“ culil se.

Kuriózní verdikt: Engela na Dakaru vyřadili z Original by Motul. Byl moc rychlý

Ten přiznal, že co se týká techniky musel tým MRG improvizovat. „Sice nemáme nové motorky, ale jsou kompletně repasované a přizpůsobené našim jezdcům. Občas jsme museli být kreativní, protože na technice se nedá šetřit,“ vykládal Krajčovič.

Na několika komponentech spolupracuje s českými firmami. Jedná se například o sedačky, řetězy, brzdy nebo výfuky. „Musím všem poděkovat, že jsou pořád s námi.“