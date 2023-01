Změna na poslední chvíli. Zraněnou Yasmeen Koloc nahradí Josef Macháček

„Prolog mi tak úplně nevyšel. První část byla v pohodě, pak ale praskla nová hnací hřídel. Byla to velká smůla, protože do cíle jsem musela jet pomalu. Ztratila jsem hodně času, ale dojela do cíle a zítra se pokusím o co nejlepší výsledek,“ popsala dakarská novicka své silvestrovské trable, které ji poslaly na 43. pozici.

Buggyra na Dakaru 2023:

Zdroj: Youtube

Blíže příčiny potíží mladé závodnice popsal šéf Buggyry a otec závodnice Martin Koloc. „Na čtvrtém kilometru Aliyyah prasknul kardan, náhon přední nápravy. Měla dvě možnosti. Buďto zastavit, kardan vymontovat a pokračovat, což by byla ztráta 10 až 15 minut. Nebo zpomalit a jet tak, aby kardan nerozmlátil všechno okolo. Dojela se ztrátou necelých dvou minut, což bylo lepší řešení a pro vývoj Dakaru to vůbec nic neznamená,“ věří Koloc.

Češi mohou v kamionech Dakar vyhrát. Nesmějí ovšem divočit

Martin Šoltys si ze speciálky se startem a cílem v bivaku Sea Camp odvezl čtvrté místo mezi kamiony a jeho týmový kolega Jaroslav Valtr starší skončil jedenáctý. První Slovák ve službách Buggyry na Dakaru Róbert Kasák své snažení proměnil v prologu ve 33. místo. Josef Macháček, šestinásobný dakarský šampion a mentor Aliyyah Koloc, obsadil v lehkých prototypech šestnáctou příčku v půlminutovou ztrátou.