A vida nyní na okruhu poblíž Budapešti premiérově triumfoval i jeho syn. Jen se potvrdilo, že tohle jablko vážně nespadlo daleko od stromu.

Nutno dodat, že Mick Schumacher v rovinaté zemi pálivých klobás vyhrál závod formule 2, tedy série, do níž přišel před probíhající sezonou a jež je považována za jakousi vrcholnou přípravku na elitní kategorii.

Dvacetiletý Schumacher junior letos zatím neměl právě oslnivé výsledky, proto ho vítězství na Hungaroringu tak potěšilo. Ve formuli 2 šlo o jeho první triumf, a na ten se nezapomíná.

„Jsem šťastný, že jsem se snad konečně dostal z toho období smůly,“ řekl Schumacher po závodě. „První vítězství mi dodá hodně sebevědomí, ale samozřejmě se pořád ještě mám co učit. Musím na sobě dál makat,“ dodal chapík, který loni jezdil v sérii Euro F3, hlavně ve druhé polovině sezony vyhrával jako na běžícím pásu a nakonec získal titul.

Ve stínu otce

Asi není nutné zdůrazňovat, jak obtížné je pro mladého jezdce prosazovat se ve světě motorsportu s příjmením Schumacher. Mickův otec je rekordman v počtu mistrovských titulů ve formuli 1, podle mnohých nejlepší jezdec všech dob. Mickovi tak na ramenou spočívá pořádná tíha. Přesto se rozhodl kráčet v otcových stopách.

Jsou tací, kteří tvrdí, že právě díky slavnému jménu to má snadnější než ostatní. Jistě, sponzoři se asi shánějí lépe, také zájem médií je jaksi automatický. To ale má i odvrácenou stranu: neustálý a maximální tlak. Vždyť i v Maďarsku se Schumachera opět všichni ptali, kdy se posune do formule 1.

„Nevím, to ukáže až čas. Jestli půjdu do formule 1 příští rok, za dva nebo za tři roky, to teď vážně netuším,“ řekl Schumacher. Letos na jaře už si zkusil roli testovacího jezdce Ferrari a vše-obecně se má za to, že do kolotoče formule 1 brzy prorazí. Třeba v Německu si od toho slibují vyšší sledovanost závodů. V posledních letech tam totiž zájem o F1 klesá.

Mick na Hungaroringu zároveň připomněl tamní Velkou cenu v roce 1998, kterou vyhrál jeho otec po nezapomenutelném souboji s Mikou Häkkinenem. „Je unikátní, že jsem zvítězil právě tady. Ostatně loni ve formuli 3 jsem první závod vyhrál ve Spa, kde to mému tátovi také hodně sedělo,“ připomněl Schumacher mladší.