Nový projekt je možná trochu překvapivý, ale český motoristický rybník není zase tak velký, aby na sebe největší hráči nenarazili. Engeho oslovil šéf agilního týmu Buggyra Martin Koloc, aby mu pomohl k účasti v závodě v Le Mans. Dějištěm tříletého programu bude čínský šampionát GT3.

Dal jste si nějaký čas na rozmyšlenou?

Dlouho jsem působil v Německu u týmu Reiter Engineering a moc času v závodním autě nestrávil. Nová příležitost závodit a předávat dál zkušenosti nakonec zvítězila a za nějakou dobu jsem kývl. Jdu do toho i přes současnou korovinovou krizi.

Nějaký plán na letošek je vzhledem k pandemii asi hodně mlhavý…

Nejdřív byl problém v Číně, a tak jsme chtěli začít závodit v Evropě. Jenže situace se pak obrátila. Uvidíme, jak to půjde a kdy bude možné naskočit do skutečné přípravy. Zatím jsme během měsíce a půl postavili tým. Máme připravené auto i lidi. Podle neoficiálních informací by se měl jet první závod v půlce června v Šanghaji.

Nebyla možnost otestovat auto na domácím okruhu Buggyry v Mostě?

Měli jsme tam jezdit minulý týden, ale tahle možnost padla, když byl vyhlášený nouzový stav. Nakonec se nám podařilo něco najet na jednom soukromém letišti. Teď budeme čekat, až se otevřou hranice a bude možné dostat techniku kontejnerem do Číny. Vypadá to, že by se tam mohlo závodit dřív než v Evropě.

Za volantem se budete střídat s Davidem Vršeckým. Jaký je vůbec model seriálu?

O závodním víkendu nás čekají dva hodinové závody. V polovině se vymění řidiči a jede se do cíle. S Davidem jsme se na závodech párkrát potkali, ale nikdy jsme nespolupracovali. Vím, že je výborným jezdcem, mám před ním respekt. Věřím, že pokud bude fit, nebude mít problém se úspěšně zapojit do „gétéček“.

Budete usedat do vozu Mercedes-Benz AMG. Jakou s ním máte praxi?

Jezdil jsem s ním loni při testech. Se starším modelem jsem startoval na čtyřiadvacetihodinovce v Dubaji, takže o něm něco vím.

V čem se bude vaše nadcházející role lišit od té, co jste měl za úkol doposud v týmu Reiter?

Bude částečně podobná. Šéf Buggyry Martin Koloc bude hlavním principálem, ale provoz „gétéčkového“ týmu budu řídit já. Jsem zapojený i do projektu Buggyra Academy, který vychovává mladé piloty, mechaniky a další lidi potřebné k závodění. A to bude něco podobného, co jsem dělal u Reitera.

Cílem tříletého úsilí má být start v závodě 24 hodin Le Mans, v němž jste se několikrát úspěšně prosadil. Jde pro vás o hlavní motivaci?

Tuhle čtyřiadvacetihodinovku jsem jel zatím devětkrát. Na vysněný desátý start čekám a byl bych rád, kdyby se mi to povedlo ve spojení s Buggyrou. Mám do projektu ohromnou chuť. Moc se těším a cítím, jak se mi vlévá nová krev do žil.