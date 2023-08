Jediná obava byla z počasí, ale i to nakonec klaplo. Finálový závod české série v městském sjezdu a zároveň i mistrovství ČR v této atraktivní disciplíně hostil Tábor. Nejrychleji si s tratí ve městě s husitskou tradicí poradil Tomáš Slavík a stal se tak mistrem republiky v Urban DH.

Tomáš Slavík triumfoval na těžké táborské trati | Foto: Se svolením Jurgena Westermeyera

„Trať je fyzicky jedna z nejtěžších, co může člověk jet. Je na ní prakticky nulový prostor dát tělu oddych, takže je to půldruhé minuty totálního nasazení. Fakt jsem si to užíval a celej den se mi jezdilo perfektně,“ vyprávěl Slavík, který poprvé závodil s novým karbonovým kole Ghost Riot AM, které váží pouze 13,8 kg.

Ve finálové jízdě udělal pár menších chybiček. „Ale nešlo o nic zásadního, co by mě extra zpomalilo. Bavil mě souboj s Michalem Prokopem, kdy jsme zavzpomínali na zlatý foucrossový časy a dokázali jsme mladým klukům uletět skoro o čtyři vteřiny. A to je sakra nálož!“ radoval se.