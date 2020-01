V pustinách Sahary nechal srdce a sbírá tam úspěchy. S legendárním Karlem Lopraisem kdysi vyhráli Rallye Dakar. Za posledních deset let se s pomocí sériového kamionu Tatra dostal devětkrát na stupně vítězů Africa Eco Race. Před týdnem dojel třetí.

„Považuji to za úspěch. Pořadatelé se postarali o zvýšení náročnosti trasy. Zkraje jsem měl problémy. Zdržel jsem se v první marocké etapě, která se netradičně konala v dubovém háji. Nemohl jsem najít odbočku, a to mě štvalo. Navíc jsem poškodil vzduchovou hadici,“ přiznal pilot.

Největší úspěchy Tomáše Tomečka



Rallye Dakar (14 účastí)

1x zlato (1995 navigátor)

2x stříbro (1996 navigátor, 2003 pilot)

1x bronz (1999 pilot)



Africa Eco Race (10 účastí)

3x zlato (2011-12, 2014)

3x stříbro (2013, 2016, 2018)

3x bronz (2015, 2017, 2020)

Proto dojel až jedenáctý, jenže do Dakaru bylo ještě daleko. V dunách Mauritánie zabojoval a probil se na třetí místo. Po dvanácti etapách před ním byli Maďaři Miklos Kovács a Karoly Fazekas se speciály Scanie. „Naproti tomu náš vůz je neelektronická Tatra 815 z roku 2005,“ porovnal techniku.

V hlavě nosí možné úpravy. „Na rovinách je cítit, že nám chybějí koně. Proto chceme na příští ročník zvýšit výkon tatrováckého motoru. Má v plánu vyzkoušet i jeden s automatickou převodovkou,“ naznačil chlapík s přezdívkami Desert Master a Captain Solo. Unikátní jsou Tomečkova vystoupení i v tom, že v kabině sedí jediný. Sám si naviguje i zvládá přehození pneumatik při defektech.

Tentokrát ho potkaly čtyři. Kolo váží sto kilo, ale ví, jak na to. „Používám nafukovací vaky, jimiž se nadzvedne auto. Výměna trvá asi dvanáct minut,“ popisoval.

Do Afriky se chce vracet

Letos bude jezdci z Příboru padesát, což na řidiče kamionu není žádný věk. „V Africe chci jezdit dál. Baví mě to a dělá mi to radost. Uvidí se, co dál. Bude pochopitelně záležet jestli vydrží přízeň partnerů a moje zdraví,“ líčil otec čtyř dětí.

V tom by nemusel být problém. Cítí se dobře a mezi jeho soupeři jsou i sedmdesátníci. „V Africe jsem potkal šestasedmdesátiletého Noela Belgičana Esserse a ještě o dva roky staršího Japonce Yoshimasu Sugawaru. A viděl jsem, co umějí,“ vyprávěl.

Tomeček tvrdí, že zůstane věrný Africa Eco Race. Rallye Dakar ho prý neoslovuje ani tím, že se letos jela prvně v Saúdské Arábii. „Neláká mě. Ten závod pořád potřebuje africké jméno, ale já budu raději jezdit do skutečného Dakaru,“ dodal.