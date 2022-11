Drsná Africa Eco Race. Tomeček tatru opravoval, zapadl s ní a musel ji vykopat

Kamionista Tomáš Tomeček zažil při motoristickém maratonu Africa Eco Race etapu, která byla vizuálně i závodnicky krásná, ale jemu se v ní vůbec nedařilo. Opravoval, ale to by bylo málo. Taky zapadl a kopal. Ani to by ještě pořád nebylo dost. Po patnácti letech z Tatry musel vytáhnout vyjížděcí plechy.

Tomáš Tomeček | Foto: Promet/Czechoslovak Group