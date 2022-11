Africa Eco Race? Těžší než Dakar. Jsem rád, že jsem vůbec dojel, říkal Tůma

Tomeček, řečený Captain Solo, poprvé ze své Tatry vymontoval sedačku navigátora před startem Africa Eco Race v roce 2018. A hned napoprvé šokoval druhým místem za kamionem Iveco s tříčlennou posádkou vedenou Gerardem de Rooyem. Rallye úspěšně dokončil i podruhé a potřetí.

Africa Eco Race je svoboda závodění

„Letos jsem to jel sám už počtvrté a závod od závodu jsem spokojenější. Je to svoboda. Svoboda závodění. Tohle miluji,“ vyznal se Tomeček v cíli u Růžového jezera.

Nijak ho neodrazuje ani fakt, že letos dali pořadatelé závodníkům pořádně do těla. „Dva roky jsem na to čekal. Závod byl těžký, únavný. Bylo veliké horko a my jsme jeli osm čtyřsetkilometrových etap. Ale tak to má být. Stejně jako náročná navigace a fantasticky přesné roadbooky,“ vypočítává Tomeček a chválí léty prověřený plně mechanický vůz.

„Tatra si se vším poradila. Jede, maže. Je spolehlivá. Řešil jsem jen vypadlou hadici od olejového chladiče, kterou jsem prostě vrátil zpět a pokračoval. A pak jedno zapadnutí, ale to byla čistě moje chyba,“ říká závodník.

O Rallye Dakar probíhají jednání

Svou tatru nazývá desetitunovou motorkou a v plánu má se s ní za pět měsíců do Afriky na 14. ročník Africa Eco Race vrátit. Mezitím se v lednu možná potřetí v Saúdské Arábii postaví na start Rallye Dakar v roli rychlé asistence soukromého týmu. Jednání probíhají.

Ale zpět do Afriky. Jednalo se o jeden z nejtěžších ročníků rallye, která hned v roce 2009 navázala na původní Dakary. Jenže, letos se po covidové pauze netradičně konala v říjnu. Bylo to právě horké počasí, nebývalé množství zeleně a také vody, co účastníky značně potrápilo.

Do cíle se dostalo 36 účastníků kategorie moto/quad z 51 (včetně Zdeňka Tůmy na čtyřkolce Yamaha), kteří před dvěma týdny z Monaka odstartovali. V automobilech dokončilo 15 ze 17 strojů. Tomeček vedle vítězství mezi kamiony bral také pátou příčku ve společném hodnocení s automobily.