Novinkou nadcházejícího ročníku je zařazení do nově založeného mistrovství světa v cross country rallye. Přičemž dakarské body budou mít vyšší hodnotu než stejná umístění v kratších podnicích ve Spojených arabských emirátech, Kazachstánu, Španělsku a Maroku.

Na start slavné soutěže se v sobotu 1. ledna postaví početná česká ekipa a minimálně kvarteto má šanci na přední umístění. Všichni jsou už v bivaku v Džiddě, odkud se startuje. K českým favoritům patří motocyklista Martin Michek, pilot auta Martin Prokop, kamionista Martin Macík a v neposlední řadě Josef Macháček, dakarský veterán, který bude s buggy obhajovat prvenství v kategorii lehkých prototypů.

Prvně jmenovaný nedávno absolvoval s parťákem z týmu Orion-Moto Racing Group Milanem Engelem týdenní trénink v Dubaji. „Najížděli jsme duny zleva a zprava. Důležité je umět překážky dobře číst. To nám dalo hrozně moc,“ pochvaloval si Michek.

Dakar pojedeme za Karla Lopraise, zní od českých posádek z bivaku v Džiddě

„Tovární týmy v tom mají výhodu, protože v dunách najezdí za rok 50 tisíc kilometrů. To my máme v písku natrénováno tak 1500 km. Jako privátní tým tak potřebujeme využít každou možnost, abychom se solidně připravili,“ sdělil jihočeský jezdec, který letos skončil desátý a v roce 2022 by chtěl tento výsledek překonat.

Před svým třetím startem se necítí zkušenější než v předchozích dvou účastech. „Ale snažím se cítit,“ usmívá se. „Organizátor pokaždé vymyslí takové kličky, aby nás nějak překvapil. Člověk pak neví, co se může stát,“ přemítal Michek, který se vyjádřil k faktu, že maratonská etapa bez asistence doprovodu proběhne už 3. a 4. ledna.

„Člověk musí mít nastavené, že Dakar je dřina. Druhá polovina je kvůli narůstající únavě náročná. Proto je možná dobře, že maratonská etapa bude hodně brzy,“ poznamenal.

Prokop proti dakarským hvězdám

V nejprestižnější kategorii automobilů myslí vysoko Martin Prokop, jehož bude navigovat Viktor Chytka. „Dlouhodobě toužím po top 5, ale základní ambicí je porvat se v těžké konkurenci o elitní desítku,“ vyprávěl jihlavský pilot, který Dakar pojede posedmé.

„Pětka by byla jako stupně vítězů,“ zasnil se devětatřicetiletý řidič týmu Benzina Orlen, jehož nejlepším dakarským výsledkem je šesté místo z roku 2019.

Dostal už dvě varování, ale doma Michek nevydrží. Na Dakaru chce znovu zlobit

Nyní se představí s novým speciálem Ford Raptor, přezdívaným Shrek. Proti předchozímu modelu širší, delší, těžší a pojede na větších kolech. To by mimo jiné mělo vylepšit balanc auta.

„Nesmím chybovat a mít výkyvy,“ shrnul jezdec, mezi jehož největší soupeře patří dakarské hvězdy Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Nani Roma, Násir Al-Attíja, Giniel de Villiers či Cyril Depres.

Rallye Dakar 2022Zdroj: Deník

Macíkovci se těší, že se konečně vyspí

Kamionový Big Shock! Racing bude mít na startu po delší době dva závodní vozy. Pilot Martin Macík ml., který minule dojel čtvrtý, prožil nedávno radostnou událost.

„Krásně mi roste dcera a druhá přišla na svět,“ zmínil plodné období, které prožíval stejně jako jeho kolegové z posádky – navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda.

Všichni už doma mají dvě malé dcery. Řidič v nadsázce dodává, že noční péče o potomstvo by se dala zařadit do přípravy. „Těšíme se, že se na Dakaru konečně vyspíme,“ smál se Macík.

Dakar je maraton. Není třeba se hned sápat na první místo, říká matador Macháček

Netají se však úmyslem vylepšit svůj nejlepší výsledek, což by znamenalo ve větší míře pokořit ruskou stáj Kamaz Master. Pomoci by mu k tomu mohla druhá posádka ve složení Martin Šoltys, Roman Krejčí a Jakub Jiřinec. Ta Dakar v barvách sedlčanského Big Shock! Racingu zažije poprvé.

Dakar classic? Nádherná vozidla

Podruhé se v programu objevuje veteránská kategorie Dakar Classic, která bude přehlídkou nádherných historických vozidel z devadesátých let a jejich replik.

Posledně se jí z Čechů zúčastnil se škodovkou Ondřej Klymčiw. Jeho příklad zlákal další vytrvalce – mj. Ollie Roučkovou, Dušana Randýska nebo Josefa Kalinu.

Zpěvačka Lounová si plní dakarský sen. Do pouště potáhne kosmetiku i pračku

Jedna z legend Dakaru bude ve dvaasedmdesáti letech navigovat posádku nově postaveného kamionu Tatra Puma, s nímž Karel Loprais čtyřikrát zvítězil.

„S Rallye Dakar máme společný jenom bivak. Čeká nás jiná trasa a jiná pravidla. Nepůjde o rychlost, ale o jízdu pravidelnosti. Od závodu ostrých kamionů se bude naše vystoupení podstatně lišit. Nebude to žádné mlácení v kabině, poskakování na šutrech a létání vzduchem. Proto jsem do toho šel,“ vysvětlil Kalina.