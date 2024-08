Klatovští kriminalisté ve věci sice zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti a nechali zpracovat znalecké posudky, před soud ale nikdo dle očekávání nepůjde. „Případ tragické nehody na Rallye Šumava policejní vyšetřovatel odložil ze zákonných důvodů dle trestního řádu,“ potvrdil v pondělí Deníku policejní mluvčí Michal Schön.

O jaké důvody šlo, Schön neuvedl, stejně tak odmítl sdělit jakékoli další informace.

Nehoda se stala 20. dubna na strážovské rychlostní zkoušce. Pilot závodního vozu Jaroslav Krejčí tehdy vyletěl za špatného počasí se svým subaru z trati, což se stalo osudným jeho manželce a zároveň spolujezdkyni Aleně. Tu sice ještě přepravil vrtulník do nemocnice, tam však těžkým zraněním podlehla.

Krátce po neštěstí, které zasáhlo celou motoristickou veřejnost, policie potvrdila, že řeší, zda nedošlo ke konfliktu se zákonem. „Klatovští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti a nařídili pitvu zemřelé ženy. Případem se intenzivně zabývají,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Pokud by padlo obvinění, hrozily by u soudu závodníku Krejčíkovi až tři roky vězení nebo zákaz činnosti. Dopadlo to ale tak, jak na základě zkušeností z obdobných případů předpokládala motoristická obec včetně ředitele Rallye Šumava Jiřího Valenty. „Policie všechny takové případy musí prošetřit. Druhou věcí je ale výsledek. Šlo-li o jezdeckou chybu, ten člověk nikdy nebude postaven před soud,“ řekl po tragické události Deníku Valenta s tím, že jiné by to bylo např. v případě, že by byl závodník ovlivněn alkoholem či jinými návykovými látkami. To se ale nestalo, a tak byl případ policií nyní odložen.