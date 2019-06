Trápení u Hondy. Místo boje o titul Lorenzo paběrkuje ve druhé desítce

Takhle si to zřejmě nepředstavoval. A nejen on. Když tovární tým Hondy v MotoGP oznamoval příchod pětinásobného mistra světa Jorgeho Lorenza, očekával, že spolu s Marcem Márquezem vytvoří dominantní dvojici, která si to rozdá v boji o titul. Realita je ale poněkud jiná.

Zatímco Márquez plní roli favorita a po šesti závodech vede průběžné pořadí, jeho krajan se ani jednou nedostal do první desítky. Celkově obsazuje 14. místo se ziskem 19 bodů. Ztráta na Márqueze se po Velké ceně Itálie zvýšila na 96 bodů… Kulisy před startem ročníku však byly postaveny úplně jinak. Lorenzův přesun k Hondě vyvolal velké pozdvižení a ještě větší očekávání. Spolu s Márquezem představovali na papíře skutečný tým snů. Od roku 2012 nepoznal svět MotoGP mistra světa, který by se nejmenoval Márquez nebo Lorenzo. Napříč všemi kubaturami získali dohromady dvanáct titulů a nyní měli společně sedlat nejlepší stroj v poli. Očekávaná bitva hvězd se nekoná Fanoušci napjatě očekávali, jak se dva kohouti na jednom smetišti snesou. Lorenzo měl během svých štací u Yamahy a Ducati komplikované vztahy (diplomaticky řečeno) s kolegy Rossim i Doviziosem, které do určité míry souvisely i s jeho odchodem z obou stájí. Na druhé straně úřadující mistr světa si svým agresivním stylem mezi ostatními jezdci (i příznivci) nadělal mnoho nepřátel. Naopak s rozbroji uvnitř stáje zkušenosti neměl, jeho parťákem byl nekonfliktní Dani Pedrosa. Možná i proto nevyužil Márquez své silné pozice u Hondy a Lorenzův příchod nevetoval. Ve světě motosportu přitom nejde o nic neobvyklého. „Byla by to známka slabosti. Budeme mít stejné motocykly a pokud mě porazí, budu alespoň vědět proč," uvedl před startem sezony. První závody ukázaly, že se obávat opravdu nemusel. Lorenzovy výkony jsou daleko za očekáváním a všechny zajímá jediná věc. Proč? Jako hlavní bod obhajoby mohou Španělovi zastánci vytáhnout zdravotní neduhy. Zranění ho limitovala již v závěru loňské sezony, před startem té letošní si během tréninku zlomil zápěstí. „Bylo to opravdu hloupé," sypal si tehdy popel na hlavu. Přesto neztrácel optimismus. „Na Hondu jsem si zvykl mnohem rychleji, než na Ducati. Pokud budeme tvrdě dřít, můžeme dosáhnout velkých věcí," uvedl před úvodním závodem v Kataru. Jenže během něho si při pádu zlomil žebro. Od rekonvalescence však už nějaký čas uběhl a výsledky se nezlepšily. Navíc v minulosti dokázal tento železný muž dojíždět na podiu i ve chvílích, kdy se kvůli vážným zraněním pohyboval v paddocku na vozíku či o berlích. Na řadu tak přichází druhý argument, který podle všeho bude pravdě blíže. Honda jednoduše sází na Márqueze a staví mu motocykl přesně na míru. Oba jezdci mají ale úplně odlišný jezdecký styl, což Lorenza logicky hendikepuje. Výměna za Pedrosu kýžený efekt nepřinesla Daný názor podporují i loňské Pedrosovy výsledky. Tradiční aspirant na titul se trápil na hraně desítky, zatímco Márquez kraloval. Týmový šéf Alberto Puig zkušeného Katalánce několikrát zkritizoval a nakonec se ho zbavil výměnou za Lorenza. „Teď máme dva nejlepší jezdce," pochvaloval si po podpisu rodáka z Mallorky. Ovšem Lorenzo na stejném stroji předvádí ještě horší výkony, než Pedrosa. Při kvalitách obou jezdců se tak zdá, že chyba byla poněkud jinde. A tak zatímco Márquez si po 2. pozici v nedělním závodě upevnil průběžné vedení a tradičně děkoval svému chlebodárci za kvalitní práci, Lorenzo skončil na 13. místě. „Víceméně jsme to očekávali. Neměl jsem dobrou rychlost, na motorce jsem se také necítil dobře, takže jsem nemohl být konkurenceschopný," prohlásil suše po nevydařeném víkendu. Další šanci na obrat bude mít za dva týdny během domácí Velké ceny Katalánska.

Autor: Radek Staněk