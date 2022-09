Čeští závodníci se v klubové soutěži pohybovali od úvodního dne na nejvyšších příčkách. Nejprve ztráceli na vedoucí pozici sedmnáct vteřin, od druhého dne už ale pořadí vévodili a před dotírajícími Američany z XC Gear náskok uhájili až do úplného konce série.

Mezinárodní motocyklová šestidenní je týmová motocyklová soutěž pořádaná od roku 1913 a též přezdívaná „motocyklová olympiáda“. Hlavní soutěží je boj o Světovou trofej (World Trophy), v roce 1924 přibyla soutěž o Stříbrnou vázu. Tato soutěž si brzy získala velkou oblibu a byla změněna na Světovou trofej juniorů. Soutěž je určena pro jezdce do 23 let. V roce 2007 byl do programu zařazen Pohár žen (Women Trophy). Třebaže se jedná o týmovou soutěž, je udělováno i individuální ocenění pro jezdce.

„Byl to úžasný závodní týden se skvělou partou přátel,” řekl po skončení Šestidenní Kryštof Kouble. „Upřímně jsme nečekali, že vyhrajeme. Prostě jsme brali každý den tak jak přišel a snažili se být konzistentní. Jsem za náš tým moc rád, byla to skvělá FIM ISDE,” dodal.

Český tým oslavil triumf v klubové soutěži po dlouhých jedenácti letech. V roce 2011 to dokázalo trio Michal Kadleček, Martin Žerava a Radek Toman pod hlavičkou Husaberg Czech.

Elitní světovou trofej, v níž český motocyklový sport pro tentokrát neměl zastoupení, vyhráli poprvé v novodobé historii datované od roku 1981 Britové Steve Holcombe, Nathan Watson, Jed Etchells a Jamie McCanney.

Český juniorský tým v sestavě Zdeněk Pitel, Matěj Škuta, Jaroslav Kalný obsadil ve „stříbrné fázi” šesté místo. Prvenství obhájili mladí Italové.

Šestidenní, mezinárodní endurová soutěž týmů v Le Puy en Velay (Francie) - konečné pořadí:



Světová trofej: 1. Velká Británie (Holcombe, Watson, Etchells, McCanney) 12:49:54,60, 2. Itálie -4:45,70, 3. Španělsko -4:46,23, 4. Francie -9:56,90, 5. USA -17:48,68, 6. Švédsko -19:23,57.



Juniorská trofej: 1. Itálie (Lesiardo, Rinaldi, Spanu) 9:58:58,44, 2. Finsko -2:52,88, 3. Austrálie -6:11,33, …6. Česko (Pitel, Škuta, Kalný) -18:46,34.



Klubová trofej: 1. KBS ÚAMK Unhošť (Kouble, Hroneš, Romančík) 9:59:32,46, 2. XC Gear (USA) -25,10, 3. Enduro Dream Team (Fr.) -2:18,93, …12. Motosport Bozkov 1 (Hádek, Koucký, L. Kučera) -35:36,69, 21. Enduroklub Semily (Havrda, M. Kučera, Zeman) -1:00:32,99, 24. The Best Plum (Borák, Klabačka, Křivánek) -1:03:49,44, 42. Motokrosová škola (Holý, Nováčková, Hedrlín) -1:53:54,52, 52. Motosport Bozkov 2 (Kurfiřt, Trubička, Vlk) -2:41:49,06.