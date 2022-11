Tůma se oklepal. V nejtěžší etapě na Africa Eco Race poskočil pořadím

Ve středu zažil na náročné dálkové pouštní soutěži rozličné peklo. Dvě třetiny etapy se jelo přes rozbité cesty s hrboly. „Na čtyřkolku fakt fyzicky náročné, neustále jsem musel nadskakovat,“ vyprávěl závodník, jemuž až na jeden den, kdy mu vypověděl službu motor, se držel v popředí.

Krize v průběhu etapy

A ne jinak tomu bylo i ve středu. „Sice jsme jeli po pláni, ale byla zarostlá trávou. Také tam rostlo hodně stromů a keřů a museli jsme se prodírat lesem. Kvůli tomu jsem pak neviděl moc na kameny. Kdybych do nějakého narazil, nebylo by to dobré,“ poznamenal.

Ale komplikace se projevily i v jiném ohledu. „Organizátoři změnili na trať, protože některé úseky zaplavila voda. Vypadalo to jako jezero,“ pokračoval Tůma, který se v průběhu etapy nevyhnul menší krizi. „Terén vypadal jako bramborové pole, na tankovačce jsem byl dost unavený,“ dodal jezdec, který musel přejet zhruba 70 kilometrů dun.