Konečně. Zdeněk Tůma se na letošní Rallye Dakar nepotýkal s žádným technickým problémem. Nemusel řešit defekt pneumatiky, ani nefunkční spojku, nebloudil za tmy kdesi v dunách… Sedmou etapou bez větších komplikací a v cíli bral 11. místo. Na něm se pohybuje také v celkovém pořadí. „Duny se střídaly s rychlými pláněmi, po kterých se jelo třeba šedesát kilometrů. Rychlejší etapu jsem asi nikdy nejel,“ prohlásil jezdec na čtyřkolce.

Zdeněk Tůma. | Foto: BARTH Racing

Minimum technických pasáží a náročných výjezdů přes duny. Startovní pole frčelo v neděli hlavně po písčitých rovinkách, na rozlehlých pláních se využívala maximální rychlost. „Myslím, že pro Dakar to byl celkem atypický terén. Přiklonil bych se možná přece jen k techničtější trase,“ tvrdil Zdeněk Tůma. „Z mojí čtyřkolky jsem dostal maximálně 110 km/h. Motor se někdy trápil, když jsem to držel dlouhou dobu na plný plyn. Pro stroj to představuje velkou zátěž.“