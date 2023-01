Výborně ale jedou i Aleš Loprais, který se díky třetímu místu v etapě se startem a cílem v Háilu (573 km celkově/425 km rychlostní zkouška) vrátil do průběžného vedení. Naopak potíže provázely Jaroslava Valtra, který z prvního místa klesl na třetí. A Macík se po pondělním nezdaru už vyšplhal na čtvrtou příčku a ztráta necelých čtyřiceti minut už nevypadá hrozivě.

Dakar pod vodou trápí závodníky. Vzpomínka na Bolívii a arabská realita

„Hned na začátku jsme si skočili při takovým výjezdu a jak jsme dopadli, do protisvahu, tak se deset tun podepsalo na ulomení obou předních per,“ popsal Macík jediný problém. „Jinak to byla samý písky, nahoru dolů a potom pár rychlých úseků.“

Valtra trápil výkon kamionu

Loprais, který v úterý přišel o průběžné vedení vinou dodatečné penalizace, ztratil na třetí pozici další zhruba půlminutu, ale stačilo mu to k předstižení Valtra. „S ohledem na úterý jsme startovali vzadu. Proto jsme se v prvním dunovém poli a ve velbloudí trávě prokousávali dopředu. Celkově to byla výživná etapa, dost bolela, ale přinesla ovoce,“ pochvaloval si.

Dosavadní lídr Valtr byl za ním o víc než půlhodinu pomalejší. Na jeho ztrátě se podepsaly potíže s vyjížděním dun a poté technické problémy. „Nestíhali jsme výkonově. Sotva se nám začalo dařit, přišel defekt a ve finále nám upadly kabinové tlumiče, takže jsme vyřízení a umlácení. Máme toho plný zuby,“ uvedl v nahrávce pro média.

Pořadí v kamionech se změnilo. Lídrem je Valtr, Lopraise odsunula penalizace

Ve středu nenastaly problémy s vodními přívaly, které v úterý potrápily všechny posádky. Martin Prokop zajel mezi automobilovými jezdci 17. čas a celkově se posunul na devátou pozici, ale mrzí ho velká ztráta.

„Je obří,“ zmínil manko 1:14:43. „Jsme spíš frustrovaní. Od začátku jsme věděli, že to nebude dobrý. Mokrý písek má obrovský odpor a k tomu vysoká nadmořská výška… to je pro nás strašlivá kombinace,“ zopakoval Prokop trable, s nimiž se svěřil už o den dřív.

Tůmův pád do díry

Parádní výkony předvádějí jezdci Orion-Moto Racing Group. Martin Michek zajel ve středu čtrnáctý nejrychlejší čas, skvěle se prezentoval také Milan Engel 28. místem. Michek na čelo ztrácí hodinu. „Čtrnácté místo je bomba! Jenže nás pustili do písku s velbloudí trávou, která neuhýbá, takže se hodně cvičilo s motorkou,“ popsal Jihočech.

„Byla to pumpovačka, jsem z toho vycucaný do maxima,“ prohodil Michek, který drží tempo s absolutní světovou špičkou dálkových rallye. „Jelo se po hodně otevřených pláních. Občas jsme zajeli do pasáží, kde byly schované kameny. Celou dobu jsem se snažil držet tempo, bylo málo pist, kde bych si odpočinul,“ dodal jeho týmový Engel, který se v celkovém pořadí posunul na třicáté místo.

Dakaristy trápil déšť. Vítězný Macík lovil z řeky buginy, vedení drží Loprais

Zdeněk Tůma opět prokázal, jakým je nezdolným bojovníkem. Na letošní dakarské rallye prožil už druhý drsný karambol. Po kotrmelci na kamení zapadl český jezdec na čtyřkolce do vodou vymleté strouhy. „Bohužel jsem něco přehlédl a vyletěl. Dopadl jsem jen do písku, ale byla to taková rána, že jsem si myslel, že už nevstanu,“ přiznal.

„Na čtyři kola mi pomohl nějaký místní člověk,“ popisoval incident člen z týmu Barth Racing. Do cíle dojel na čtrnáctém místě se ztrátou více než dvou hodin. V celkovém pořadí je třináctý.

Konec dalšího českého závodníka

Automobilový jezdec Karel Trněný předčasně končí. Premiérovou účast zkušeného pilota klasické rallye ukončila nehoda, po níž navigátor Milan Horyl skončil v nemocnici.

„Čtvrtá etapa nám bohužel vystavila stopku. Asi po padesáti odjetých kilometrech došlo k ostřejšímu doskoku na předek auta, Mazel (auto) to vydržel, ale následně po pár kilometrech museli zastavit kvůli Milanovým bolestem v zádech,“ vzkázali zástupci týmu Workoutland Racing.