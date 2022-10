„Bylo to dlouhé přes 470 kilometrů. A hlavně to bylo zrádné, protože duny nebyly extra vysoké, ale vždycky mezi nimi se nacházel měkký prach, tedy feš-feš písek,“ prohlásil Zdeněk Tůma z týmu Barth Racing. Po víkendu český závodník klesl pořadím, protože na poušti stál šest hodin. Příčinou byl motor. Po výměně se však závodník na Yamaze opět parádně rozjel. Vyprávění o Tůmových problémech najdete zde.

Zdroj: Youtube

Nejtěžší etapu zvládl s třináctým nejlepším časem, a to ještě jede jako jediný čtyřkolkář mezi motorkami. A opět bez penalizace. „Je to super, vůbec jsem v to nedoufal. Měl jsem tam hodinové ztráty, povedlo se mi to trochu stáhnout,“ tvrdil Tůma, který do cíle dojel se ztrátou 1 hodiny a 41 minut na vítěze etapy.

Problémy s navigací ustaly

Ta byla zrádná. Asi nejvíc v dosavadním průběhu. „Zajeli jsme také do travnatých plání, kde měly navrch motorky. Pak přišlo pásmo 50 kilometrů v dunách. Písek tam byl měkký, kdybych v něm zůstal, tak bych se z něho hodně těžko dostával.“

Během úterka měl problémy s navigací jen v jednom místě. „Točil jsem se tam trochu dokola, kdyby se to nestalo, mohl bych se dostat i k desátému místu,“ dodal Tůma.