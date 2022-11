Tomeček dokončil etapu i s defektem. Vedení udržel navzdory bloudění

V dlouhých marockých etapách českému závodníkovi nevadí, že je jediným čtyřkolkářem. I tak zajíždí se strojem Yamaha časy srovnatelné s elitními jezdci na motorkách. A ve čtvrtek se také podíval do top deset.

„Konkurence mě bere normálně. Jen jeden motorkář mi říkal, že čtyřkolky nemá rád, protože práší,“ smál se Tůma, který předpokládal, že se bude pohybovat víc vzadu. „Motorky dosahují vyšších rychlostí, v terénu jsou mrštnější. Nečekal jsem, že budu figurovat tak vysoko.“

Africa Eco Race:

Jenže českokrumlovský jezdec má jednu přednost – takřka nebloudí. A poctivě si hlídá průjezdy vytyčenými body. V tom má oproti většině soupeřů výhodu, protože ti sbírají penalizace a tím nabírají čas. „Navigace byla dobrá, zabloudil jsem jen čtyři kilometry před cílem. Zapomněl jsem odbočit, ale stálo mě to jen pár minut,“ líčil padesátiletý Tůma.

Smrt portugalského závodníka



Letošnímu ročníku Africa Eco Race se bohužel nevyhnula tragická událost. Po pádu zahynul portugalský motocyklista Armindo Neves. „Nevíme přesně, co se stalo. Organizátoři nám to oznámili ve středu večer na brífinku,“ vyprávěl Tůma smutným hlasem. „Prý upadl, ještě jel, ale pak zkolaboval. Mohlo se jednat o otřes mozku nebo vnitřní zranění. To jsou ale jen spekulace, je to prostě tragédie. Další etapa se uskutečnila na Nevesovu počest,“ dodal k smrtelné nehodě.

Navíc si umí poradit s náročností tratě, když překonal asi dvacet kilometrů dun. „Sžíval jsem se s terénem a vstřebával písek. Bylo to skvělé. Horší to bylo v těch kamenitých polích, kde jsem musel najíždět do boulí jen jednou stranou čtyřkolky,“ připomněl věčné naklánění.