Poslední dny před startem Rallye Dakar byly pro tým BARTH Racing náročné. Po dlouhém cestování do Saudské Arábie absolvoval čtyřkolkář Zdeněk Tůma tradiční technické přejímky, které se však kvůli organizačním zmatkům protáhly až na pět hodin. Až poté byla možnost prozkoumat atmosféru ve městě Džidda, kde v neděli odstartuje 42. ročník nejtěžší dálkové soutěže. „Zatím tu lidé Dakarem moc nežijí, zahlédl jsem jen pár reklam na billboardech a několik místních mě pozdravilo,“ uvedl Tůma.

Zdeněk Tůma. | Foto: BARTH Racing

Tisíce lidí v ulicích, neustálé skandování a velký zájem o závodníky. Tak to vypadlo na startu v předchozích ročnících v Jižní Americe – po legendární rallye byl velký hlad. To v Saudské Arábii je atmosféra zatím komorní. „Ve městě Džidda to žije zejména na pobřežní promenádě, která je dlouhá asi deset kilometrů. Rozhodně zde Dakar vidět na každém kroku není. Místní ale vědí, že tu budeme brzy závodit,“ tvrdil Zdeněk Tůma, který se pouštní soutěže účastní po roční pauze.