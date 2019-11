Jeho místo zaujme francouzský jezdec Johann Zarco. Abraham po konci v MotoGP utnul v sobotu na setkání s fanoušky svou bohatou závodní kariéru, při níž osm let jezdil v královské třídě. „Nikdy neříkej nikdy, ale nic nehledám a ani se po ničem dívat nechci,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost devětadvacetiletý brněnský pilot. Ten ještě v sobotu na Masarykově okruhu diskutoval s fanoušky a v neděli už byl na místě dalších testů na novou sezonu MotoGP ve španělském Jerezu.

Proč jste odletěl do Španělska?

Měl jsem zamluvené letenky, a tak jsem odcestoval pro svoje věci. Jak se vše rychle událo, měl jsem tam pořád svoji kombinézu, rukavice a podobně.

Vyříkal jste si už věci s někým ze stáje?

Mluvil jsem jen s mechaniky, kteří o situaci neměli tušení. Oficiálně o celé věci nic neví.

Opadl už prvotní šok po výpovědi od týmu?

Pořád ne, je to překvapení. Taková věc se může stát, obzvlášť pokud někdo nasype víc peněz, ale je třeba se na tom domluvit zavčasu a ne ukončovat takto. Měli mi říct v létě, že kontrakt se mnou nedodrží. Naopak se tvářili, že je všechno v pořádku, a až po hodině dvanácté mi to prasáckým způsobem oznámí. Vždyť testy ve Valencii už začala nová sezona.

Je vypovězení smlouvy ze strany týmu právně v pořádku?

Uvidíme, to řešíme. Spíš jde o lidskou stránku a prasárny. K žádnému závažnému porušení smlouvy z mé strany nedošlo. Před odjezdem do zámoří jsme se bavili a ještě si potvrzovali, že z jejich strany je vše v pořádku. Navíc mi říkali průběžně, že jsem se ve druhé polovině sezony maximálně zlepšil. Je to celé divné a účelové. Naráz kolem sebe začali kopat…

Neměl jste tedy signály o tom, že nejsou spokojení s vašimi výkony?

Vůbec ne. Naopak za mnou chodili, že jezdím super, že se zlepšuju. Plánovali jsme normálně i budoucnost. Měl jsem s týmem odletět po sezoně do Andorry. Zaplatili všechny výlohy i na testy do Jerezu.

Není ukončení kariéry zbrklé rozhodnutí?

Zhruba od půlky sezony jsem uvažoval o ukončení smlouvy se stájí. Spoustu věcí tým neplnil, jak měl. Za mě to z jeho strany nebylo úplně dobré. Začali jsme trošku přemýšlet, jestli kontrakt zabalíme. Jenomže potom jsme se domluvili a rozhodli se, že do toho půjdeme. Počítal jsem s dalším rokem, takto končím kariéru.

Hodlal jste skončit se závoděním po dovršení kontraktu v příštím roce?

Možná trochu jsem uvažoval, že konec může nastat. Věděli jsme, že v této sezoně výsledky nebyly dobré a sezona měla k ideálu daleko. (Abraham nasbíral v devatenácti závodech devět bodů a v klasifikaci skončil čtyřiadvacátý – pozn. red.) Ale říkal jsem si, že příští rok se uvidí, jak vše dopadne.

Jde o definitivní sbohem závodění?

Nehodlám tvrdit něco zarputile a v nějakém naštvání, to bych nerad. Neplánuji se po něčem dívat a je nepravděpodobné, že se ještě k závodění vrátím. Možná, že pokud by přišla nějaká super nabídka, dá se o pokračování uvažovat.

Co momentálně plánujete dělat?

Potřebuji si hlavně vyčistit hlavu. Nechci se chovat zbrkle. Pak uvidím.