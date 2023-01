Právě on vyjednává podmínky ve španělském týmu Orelac Racing, za který Oliver König minulou sezonu jezdil. Ale na smlouvě jeho podpis chybí. „V současné době se všechno finalizuje, ale zatím se zdráhám tento krok učinit. Oliver mi totiž zapomněl říci, že loni nechodil na vysokou školu. Dal jsem mu ultimátum - buď to napraví, nebo letos prostě nepojede,“ vysvětlil Miloš Čihák.

Odvážné triky. V poslední době se mi daří, říká freestyle motokrosař Podmol

Minulý rok byl pro Olivera Königa náročný. Poprvé závodil se světovou elitou v nejvyšší třídě superbiků. Jako nováček vybojoval tři body a povedlo se mu dokončit všechny hlavní závody. A po poslední akci v Austrálii prohlásil, že by rád v superbicích zůstal.

„O Olivera byl zájem i z jiných týmů. Je pro mě až neuvěřitelné, že během náročného roku na litrové motorce nedělal chyby. A když jezdec nepadá, tak má určitě potenciál zrychlovat. To si uvědomují i manažeři jiných stájí,“ prohlásil na adresu pražského jezdce Miloš Čihák.

Čihákovy výčitky jako horor od Hitchcocka

Všechno bylo na dobré cestě. Uzavření kontraktu je na spadnutí, jenže… „Oliver mě naštval, protože mi zamlčel, že od června nechodil do školy. Přitom jsme se jednoznačně domluvili, že v tom nemůže polevit a studium je pro jeho budoucnost a uplatnění důležité. Když jsem se to dozvěděl, vyčetl jsem mu takovým způsobem, že to mělo parametry hororu od Alfreda Hitchcocka,“ nebral si servítky zkušený manažer.

Návrat na vozíku. Podmolovi našli další prasklé kosti, sen o Dakaru nevzdává

Proto teprve dvacetiletý závodník dostal od Čiháka jednoznačné ultimátum - buď si dá studium co nejdřív do pořádku, nebo letos s jeho podporou nepojede. „To je má hlavní podmínka, přes kterou nejede vlak natož litrová motorka,“ láteřil.

König se prý snaží resty urovnat. „O jeho budoucnosti by mělo být jasno v řádu několika dní,“ doplnil Čihák z týmu Movisia Racing, který se zaměřuje na podporu talentovaných závodníků.