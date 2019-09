Brněnský pilot a manažer Jiří Mičánek mladší usedne do vozu Lamborghini Huracán SuperTrofeo Evo 2019, truck Buggyra VK50 bude pilotovat dvojnásobný evropský šampion mezi tahači David Vršecký a s dvěma vozy změří síly také pilot letecké záchranné služby Daniel Tuček ve vrtulníku AS 350 B3e.

Závod odstartuje ve tři čtvrtě na šest večer netradičně v první zatáčce okruhu a stroje vyrazí do protisměru. „Podobné exhibice se konají různě po světě. Napadlo mě uskutečnit ji i v Brně před tímto závodním víkendem. Nejde ani tak o to, kdo vyhraje, jako o show a abychom si závod užili jak my, tak diváci," poznamenal Mičánek. Pro diváky bude otevřená sedadlová tribuna T3/T5 a přírodní tribuna C.