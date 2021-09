Hrdinou druhého závodního víkendu sezony se stal Adam Lacko, který slavil v Zolderu první letošní triumf. Pilot stáje Buggyra Racing celkově porazil Maďara Norberta Kisse a výrazně se prosadil v souboji s do té doby druhým jezdcem průběžného pořadí Sashou Lenzem.

„Nemyslím, že se Norbertovi zhroutil po prohře v Zolderu svět, Buggyra ale vyslala jasný signál, jaké má představy o svém dalším působení v šampionátu,“ smál se někdejší evropský šampion. „Mám pochopitelně za sebe i celý tým radost, mechanici odvedli v sobotu večer skvělou práci,“ hodnotil své účinkování po konci posledního závodu.

Na začátku to přitom po sobotním super pole a prvním závodě, ve kterém Lacko dojel čtvrtý, nevypadalo na velký výsledek. „Pak ale přišlo vítězství v pohárovém závodě. A hlavně jsme si řekli, kam se chceme během večera a noci ze soboty na neděli posunout. Po dvou druhých místech se nakonec výsledek docela přiblížil našim představám.“

Ride onboard the ETRC trucks and watch the battles from @CircuitZolder from the best seat in the house @SmartWitness ? #fiaetrc pic.twitter.com/jG9Otww4WH — FIA ETRC (@FIA_ETRC) September 13, 2021

Lackův týmový parťák Francouz Téo Calvet pak navázal na výkon z Mostu, když po dvou sedmých místech z pohárových závodů, dojel v jízdách s hendikepem třetí. „Dvě bedny a konzistentní výkonnost. Za mě dobrý. Jenom nevím, co mi řeknou doma na to, že jsem prohrál s Jochenem Hahnem o bod, který jsem ztratil i ve srovnání s Mostem. Snad tátu obměkčí posun do elitní šestky,“ odhadoval v dobrém rozmaru se nacházející průběžný lídr Goodyear Cupu, ve kterém vyhrál všechny čtyři závody.

Nejrychlejší truckerka planety

Nejrychlejší truckerka planety sedmnáctiletá Aliyyah Koloc splnila úkol v podobě srovnání se s atmosférou a zisku zkušeností. „Dopadlo to tak, jak jsme si před Zolderem řekli. Adam celkově vyhrál, Téo takřka zopakoval body z Mostu a posunul se v celkovém pořadí, zatímco Aliyyah je zase o pár stovek ostrých kilometrů zkušenější,“ zhodnotil týmový šéf výkon svých svěřenců. „A hlavně opět zafungoval celý tým, potvrdilo se, že závody jsou o srdci, nikoli o chození do práce.“

V Poháru konstruktérů udržela Buggyra druhé místo, když v Zolderu podlehla o dva body dvojici šampiónů Kiss – Albacete a naopak o 33 bodů porazila průběžně třetí tým Löwen Power. „Dopadlo to lépe, než jsme čekali. Ve hře by měla být ještě spousta bodů, Adam se postupně rozjíždí a Téo jezdí vyrovnaně bez výpadků. Zůstáváme ve hře o titul a věřím, že to bude ještě hodně zajímavé,“ konstatoval šéf komunikace Jan Kalivoda.