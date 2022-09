V sprintu odstartoval z desátého místa, ale ve druhém kole mu do sání vletěla slída z přilby jednoho ze soupeřů a motor v jeho monopostu se začal přehřívat. Skákal mu do nouzového režimu a Staněk se postupně propadal polem a dojel až na 12. příčce.

Do hlavního závodu vyrazil z třetího místa na roštu, které vybojoval v kvalifikaci. Po startu ho předjel Victor Martins a Čech se propadl na čtvrté místo, na kterém jezdil až do devátého okruhu, kdy ho z trati vytlačil Arthur Leclerc a Staněk následkem tohoto incidentu klesl až na osmou pozici.

„Byl jsem nervózní, přiznávám, ale start vyšel dobře, nevypadalo to vůbec špatně,“ uvedl Staněk na webu f1sport.auto.cz k průběhu závodu. „Ale co pak udělal Leclerc… Nechápu, že za to nedostal penalizaci,“ komentoval rodák z Valašského Meziříčí situaci z těsné první šikany, kdy se po Leclercově útoku na Alexandera Smoljara ocitl v únikové zóně.

Předčasně ukončeno

Ruského pilota pak nechal osmnáctiletý český talent za sebou a tlačil na Leclerca. Ovšem do 17. kola, kdy byly kvůli velké kolizi Kushe Mainiho a Breda Benavidese vyvěšeny červené vlajky, ho předjet nedokázal.

Všechny vozy se vrátily do boxů a ředitelství rozhodlo, že závod bude předčasně ukončen. Do konečného pořadí ještě promluvily penalizace za porušování limitů trati. Jeden z potrestaných pilotů byl i William Alatalo, který se tak ze čtvrtého místa propadl až za Staňka, který tedy skončil šestý.

Závod ovládl jeho týmový kolega Zane Maloney, který tak vyhrál třetí hlavní závod v řadě. Novým šampionem F3, která je předstupněm slavné formule 1, se stal Martins, který nasbíral 139 bodů. Staněk (117) skončil na pátém místě. Jeho největšími úspěchy byla v této sezoně čtyři pódiová umístění, přičemž v Imole vystoupil na nejvyšší stupínek.