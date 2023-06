Velká přetahovaná mezi dvěma tradičními rivaly skončila díky sobotnímu zlepšení lépe pro Václava Pecha, který si dojel pro páté vítězství na Rally Hustopeče. Jan Kopecký, který si druhým místem na jihu Moravy upevnil vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky, za ním zaostal o 2,7 sekundy. Třetí místo obsadil Dominik Stříteský.

Osmnáctý ročník Rally Hustopeče ovládla posádka Václav Pech a Petr Uhel | Foto: AGROTEC Group

Kopecký s Pechem bojovali podle očekávání o výhru od samotného začátku. Po páteční první etapě byl v čele Kopecký, který útočil na deváté vítězství v populární rally mezi jihomoravskými vinicemi.

V sobotu ale Pech vyhrál čtyři ze šesti rychlostních zkoušek a po druhém testu se dostal do čela, které již neopustil. „Soutěž se nám povedla a jsem strašně rád, že jsme vyhráli. S Honzou jsme se snažili asi oba dva jet na doraz. Je to až neskutečné, v jakém tempu dokážeme jet, vyrovnaně až do konce. Už nebylo kam zrychlit,“ pochvaloval si Pech.

Rally Hustopeče ovládl popáté. „Divácká kulisa byla výborná, povedlo se i počasí. Zdejší zkoušky jsou nádherné pro nás i pro diváky, kteří mohutně fandili. Jsem rád, že jsme je s Honzou odměnili soubojem,“ radoval se vítěz.

Další přetahovaná o sekundy

V hodnocení mistrovství České republiky Kopeckého porážka mrzet nemusela, protože výsledky Pecha startujícího se speciálem WRC se do šampionátu nezapočítávají. „Byl to zase zajímavý závod a přetahovaná o sekundy s Václavem jako na většině soutěží. Tentokrát byl o fous rychlejší. Snažili jsme se ho odpoledne ještě stáhnout, na úvodní zkoušce se nám to podařilo a přeskočili jsme ho. Pak ale hodně zapršelo a než jsem zjistil, že pneumatiky docela fungují, ztratil jsem spoustu času,“ líčil Kopecký.

Zdroj: AGROTEC Group

Ten předvedl své schopnosti na nejdelším sobotním testu z Horních Bojanovic do Divák, kdy v členitém terénu oproti úvodnímu průjezdu zrychlil o 15,2 sekund. Jenže poté na trať jedenácté erzety zapršelo, což vyhovovalo Pechovi. Zlikvidoval Kopeckého nově nabytý náskok osmi desetin a naopak přidal 2,9 sekundy ve svůj prospěch.

„Na předposlední zkoušce začalo od začátku hodně pršet. Měli jsme oba hodně tvrdé pneumatiky, Honza možná malinko tvrdší než my. Nám ta zkouška vyšla. Poslední vracák byl ale na bahně, nechtěl jsem se tam dostat do smyku a zahrabat se, ale zadusil se mi motor a chcíplo mi to. A pak ještě jednou, jak jsem byl nervózní. Asi jsme na té vodě ale jeli hodně rychle a udělali si ten zásadní náskok před poslední zkouškou,“ uvedl Pech.

Na poslední rychlostní zkoušce ve Starovicích jeli oba dva piloti na maximum a v jejím cíli měl o dvě desetiny sekundy rychlejší čas domácí reprezentant Kopecký se spolujezdcem Janem Hlouškem. Ani to však nestačilo.

S minimálním náskokem 2,7 sekundy vybojoval vítězství Pech se spolujezdcem Petrem Uhlem. „V závěru soutěže jsem ještě zkusil jít do rizika, i když to už opravdu nerad dělám. Každopádně soutěž byla perfektě zorganizovaná, chtěl bych za to všem pořadatelům moc poděkovat. Kvituji i to, že se tady snaží postarat opravdu o všechny posádky,“ vzkázal Kopecký.

Souboj o třetí místo ve znamení deště

Do souboje o třetí místo také výrazně promluvil déšť při předposledním testu. Skvělým druhým časem se tam blýskl Dominik Stříteský, jenž byl rázem o 6,3 sekundy třetí. Adam Březík ještě zabral a závěrečnou rychlostní zkoušku ve Starovicích dojel v závěsu za duem Kopecký-Pech. Bronz však s náskokem 3,1 sekundy uhájil Stříteský.

Zdroj: AGROTEC Group

„Obrovská spokojenost. Adam byl po celou soutěž lepší, ale rozhodly dvě erzety. Jedna, ve které udělal chybu, a druhá na vodě, která se povedla nám. To bylo celé. Jsme ale rádi, že i počasí zamíchalo kartami a můžeme stát na třetím místě. Měli jsme obuté jako ostatní posádky, ale asi jsme se s těmi podmínkami dokázali lépe vyrovnat. S takovým deštěm nikdo z nás nepočítal. Určitě je to i mentální vzpruha. Celý víkend mi to tu nešlo, nebylo to úplně ideální, výsledek je takový nakopávák směrem kupředu,“ pravil Stříteský.

Elitní pětici uzavřel po vyrovnaném výkonu Věroslav Cvrček, za nímž v pořadí následovali Aleš Jirásek a Martin Vlček.

Pátým dílem domácího mistrovského seriálu bude Bohemia Rallye Mladá Boleslav na začátku července.

Rally Hustopeče, závod mistrovství ČR v automobilových soutěžích:

1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 1:22:39,2, 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) -2,7, 3. Stříteský, Hovorka -1:09,3, 4. Březík, Krajča -1:12,4, 5. Cvrček, Prokorát -2:57,2, 6. Jirásek, Machů (všichni Škoda Fabia R5) -3:17,2, 7. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) -3:31,9, 8. Kurka, Vajlík (Škoda Fabia RS Rally2) -5:58,4.



Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký 228, 2. Cvrček 133, 3. Březík 123.