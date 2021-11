Brněnskou dráhu si oblíbil a celkem na ní vyhrál závod světového šampionátu sedmkrát. „Masarykův okruh mu dost seděl,“ shrnuje bývalý pilot MotoGP Karel Abraham, jenž v letech 2011 a 2012 jezdil stejně jako Rossi na stroji Ducati.

Takže to nebyly jen zdvořilostní fráze, když Rossi na tiskových konferencích v Brně hovořil o tom, jak má zdejší dráhu rád?

Zčásti samozřejmě piloti mluví zdvořilostně, ale Valentinovi se tady opravdu líbilo. Poznal jsem to na safety komisích, které se konají vždycky před závodním víkendem a kde jezdci rozmlouvají o tom, jak se jim zamlouvá trať. Vždy, když se tam hovořilo o tom, že se v Brně pojede naposledy, říkal, že by to byla hrozná škoda. Mluvil o tom, jak to tam má strašně rád a že jde o jednu z nejtradičnějších tratí. Ale Brno se líbilo opravdu všem jezdcům.

Čím to bylo, že se mu tam tak dobře jezdilo?

Těžko říct, ale Brno je taková rychlá a plynulá trať, navíc v lesích. Samozřejmě některé věci jsou už na okruhu starší, ale svoji unikátnost dráha má.

Jak jste prožíval poslední závod jeho kariéry?

Bral jsem to, jak to je. Valentino je motocyklová legenda a jsem rád, že jsem s ním mohl jezdit. Na druhou stranu, byl už v šampionátu strašně dlouho a je třeba se radovat z toho, co zažil, ne smutnit, že končí.

Kdy jste ho začal poprvé registrovat?

Od chvíle, co jsem začal sledovat motorky. Valentino vyhrál už v roce 1996 první závod, to mi bylo šest roků. Bylo to vzrušující a zajímavé sledovat ho. Jednoznačně jsem ho bral jako svůj vzor. Bylo pak skvělé, že jsem měl možnost se s ním svézt na dráze a i ve stejné fabrice. Díky tomu jsem mohl vidět jeho data a víc se s ním setkávat.

Jak na vás Rossi působil jako člověk?

V pohodě. V reálu samozřejmě není takový jako, když jsou zapnuté kamery. Nedělal takové blbosti. To je logické, ale jde o normálního borce.

Rossi byl sice šampionem, ale třeba Marcu Márquezovi už chybí jen jeden titul k vyrovnání jeho počtu titulů. Přesto je mezi nimi v popularitě markantní rozdíl. Čím to?

Valentino je obrovský showman. Po závodech dokázal dělat ty různé své blbosti, které bavily fanoušky. Vymýšlel je se svými kamarády a lidi se těšili, co zas předvede, až vyhraje. V dřívějších dobách taky byly závody na ostré lokty, což bylo atraktivnější než teď, když se podle mého názoru až příliš dbá na to, aby bylo vše naprosto čisté.

Hrozí po jeho odchodu závodům MotoGP odliv fanoušků?

Samozřejmě, že pár lidí závody přestane sledovat, ale bude jich strašně málo. Postupně se ukazují nová zajímavá jména a velcí Valentinovi fanoušci mohou fandit třeba klukům z jeho stáje. Pochybuju, že opravdový fanoušek motocyklů po Valeho odchodu najednou vypne televizi.

Valentino Rossi v Brně

Počet startů: 25

Počet vítězství: 7 (1x ve 125 ccm, 1x v 250 ccm, 1x v 500 ccm, 4x v MotoGP)

Umístění na stupních vítězů: 14

Neklasifikován: 2x

Nejhorší umístění: 7. místo (2007, 2012)

První závod: 18. srpna 1996, 1. místo v kubatuře 125 ccm

Poslední závod: 9. srpna 2020, 5. místo v MotoGP