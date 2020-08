"Letos je v autě ještě větší vedro než obvykle," citovala agentura Reuters Bottase, který při nedělní Velké ceně Španělska v Barceloně shodil tři kilogramy. "Změnili jsme barvu pro dobrou věc, ale černá nejvíc přitahuje teplo, zejména když jde o přímé slunce," dodal.

"Nemám žádná čísla, jak moc černá barva slunce přitahuje oproti bílé, ale letos je v autě neskutečné vedro," řekl Bottas, který sice vyhrál první závod sezony v Rakousku, ale poté se mu přestalo dařit a v průběžném pořadí klesl na třetí místo. Na kontě má 89 bodů, druhý Max Verstappen z Red Bullu 85 a první Lewis Hamilton z Mercedesu 132.

"Letos také máme nové kombinézy i spodní prádlo, které jsou tlustší a to také může mít vliv," uvedl Bottas, který je přesvědčený, že v bílé kombinéze by se cítil minimálně lépe. Navíc se obává, že nepohodlí a úbytek na váze kvůli vedru může ovlivňovat jeho výkony.

Nepříjemná změna

"Vím, že z jezdců v šampionátu jsem jeden z nejlépe trénovaných a možná jsem i ten úplně nejvíc fit," uvedl finský pilot. "Takže se s tím nějak dokážu vyrovnat, ale je to nepříjemné a je to i jedna z věcí, na kterých by se mohlo zapracovat," prohlásil Bottas.

Ředitel Mercedesu pro strategii James Vowle však odmítl, že by výměna stříbrné za černou barvu výkon vozů mistrovské stáje ovlivňovala. "Nezaznamenali jsme žádné změny v teplotě chladičů nebo základních systémů vozů, které by měla za následek změna barvy," prohlásil.