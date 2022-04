Úkol splněn. To si mohl v sobotu říci dvacetiletý König. V první jízdě MS dojel do cíle, když skončil na 22. místě.

„Jsem spokojený já i tým. Bohužel ztráta je veliká, ale posouváme se. Můj pocit se zlepšuje, což je také důležité,“ prohlásil jezdec týmu Orelac Racing, který v cíli ztratil na prvního Jonathana Reu minutu a osm vteřin.

Stejného umístění dosáhl pražský rodák i v nedělní odvetě. Proti prvnímu klání se ale dostával víc do soubojů a jel ve skupince. Ztráta na vítězného Španěla Alvara Bautistu byla obdobná - minuta a sedm vteřin.

„Závod to byl hodně náročný, protože bylo vedro, které sálalo z motorky. Takže se mi docela špatně dýchalo. Prvních deset kol bylo dobrých, pak jsem začal pociťovat únavu. Na tom teď budu muset zapracovat,“ tvrdil König.

Náročný víkend

„Začal jsem ztrácet zejména kvůli rukám. Musím je posílit – hlavně tricepsy a pravou paži. Tu jsem si před sezonou bohužel při tréninku zlomil. Určitě si na to ale nestěžuji, není to jen o ruce,“ prohlásil König, který do královské třídy superbiků přešel z nejslabší třídy Supersport 300 jako první jezdec historie.

König má za sebou hodně náročný víkendový program, během nějž si zvyká na mnohem rychlejší motorku a musí se přeorientovat na jiný jezdecký styl.

„Závod to byl rozhodně zábavnější než v sobotu. Cítil jsem posun, jelo se mi lépe. Byl jsem schopný držet tempo s kluky přede mnou, což jsou super jezdci. Na druhou stranu jsem také trochu zklamaný, že jsem nebyl výsledkově výš. Získal jsem ale hodně zkušeností,“ tvrdil český jezdec.

Šampionát pokračuje za čtrnáct dní v nizozemském Assenu.