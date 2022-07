Vettel prožil své nejlepší období na začátku kariéry v Red Bullu, s nímž se stal v letech 2010-13 čtyřikrát za sebou mistrem světa. Od roku 2015 působil šest let ve Ferrari a nyní jezdí druhou sezonu za Aston Martin.

"Rozhodování o konci kariéry bylo těžké a strávil jsem s ním spoustu času. Na konci roku si chci dopřát víc času, abych si rozmyslel, na co se budu soustředit dál. Je mi naprosto jasné, že jako otec chci strávit více času s rodinou," uvedl v prohlášení na webu svého týmu Vettel, jenž má tři děti.

V mistrovství světa vyhrál jeden z nejúspěšnějších jezdců historie 53 Velkých cen, tu poslední v roce 2019 v barvách Ferrari v Singapuru. Celkově se Vettel dostal ve 122 závodech na stupně vítězů a připsal si 57 kvalifikačních výher.

"Miluju tenhle sport. Byla to klíčová součást mého života, co si pamatuju. Ale vedle života na závodní trati mám také svůj svět mimo ni. Závodní jezdec nebyla nikdy má jediná identita," uvedl Vettel, jenž se v posledních letech často vyslovoval ke společenským otázkám, jako jsou globální oteplování či práva menšin. "Cítím, že žijeme v hodně rozhodujících časech, a to, jak se postavíme k příštím letem, ovlivní naše životy. Má vášeň s sebou nese určité aspekty, které jsem se naučil nemít rád," dodal.