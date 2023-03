Filip Salač zahájil světový šampionát silničních motocyklů parádně. Jednadvacetiletý český závodník ovládl ve třídě Moto2 kvalifikaci na zahajovací podnik sezony na portugalském okruh Algarve v Portimau. Na oslavu pole position předvedl šílený skok.

Filip Salač při testech v Jerezu | Foto: Gresini Racing

Filip Salač navázal na povedený trénink, kdy zajel třetí čas. Kvalifikace mu vyšla ještě lépe – byl ze všech nejrychlejší. Pilot italské stáje QJ Motor Gresini vyhrál kvalifikaci o 58 tisícin sekundy před Španělem Arónem Canetem.



„V kvalifikaci se mi povedlo chytit se Acosty. Všechno vyšlo podle plánu. Je to skvělý úspěch, který si zapíšu do své kariéry. Ale je to pouze kvalifikace. Buďme nohama na zemi,“ řekl Salač televizní stanici Nova Sport.

Bez motorky bych nemohl žít, říká talentovaný Salač. Jezdí na ní celý rok

Salač v neděli odstartuje z pole positon podruhé v kariéře. Poprvé se mu to povedlo předloni na Sachsenringu ještě v nejslabší kategorii Moto3. Tehdy závod po technických problémech nedokončil.



„Závod je zítra a úspěch bude, pokud to dokončím v Top 10. Sezona bude dlouhá. Pokusím se nedělat žádné hlouposti,“ slíbil, že nebude bláznit.

Loni Salač skončil s 45 body na celkovém dvacátém místě a dostal se i na pódium. „V minulé sezoně jsem byl v prostřední kubatuře nováčkem a bylo to docela náročné. Bylo takové nahoru dolu. Letos bych chtěl podávat vyrovnanější výkony a bodovat v každém závodě. To je můj cíl.“