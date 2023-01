Kvůli vyšetřování nemohl nastoupit do další etapy a legendární závod tak pro něho skončil. „Alešovi se přihodila nešťastná věc, ale nenese na tom ani desetinu procenta viny,“ má jasno bývalý formulový závodník Tomáš Enge, který v roce 2021 okusil i slavný Dakar.

Legendární Dakar je synonymem smrti. Přesto dobrodruzi dál riskují životy

Enge nechápe, jak vůbec mohlo k incidentu dojít. Proč italský fanoušek stál na tak nebezpečné místě. A proč od incidentu dávají představitelé ASO ruce pryč. „Jedná se o závod na označené trati, diváci si mají hlídat, kam se postaví. Nevíme, z jakého důvodu byl pod dunou, jestli chtěl opravdu udělat pěknou fotku, nebo tam spadnul. To nás přivádí k myšlenkám, jestli je vůbec bezpečné závodit v Saúdské Arábii. Aleš se stal účastníkem nehody na uzavřené trati a místo toho, aby se za něj organizátor postavil, tak to řeší místní policie s jezdcem a neumožní mu pokračovat v závodě,“ líčí udiveně Enge.

„Diváci u trati představují velké nebezpeční a všichni jezdci by při podobných nehodách měli být z obliga. Jinak ani nemusí startovat. Má to vůbec smysl? Ještě když by měl být za to být popotahován nebo skončit v Saúdské Arábii před soudem či dokonce za mřížemi. To je nepochopitelný. Takové otázky teď nastanou,“ zdůrazňuje Enge.

Podle něj fanoušci motorsportu často hazardují s životem. „Někdo miluje extrémní risk a postaví se na místo, které je nebezpečné a stane se mu to osudným. Jestli budeme mít na závodech, ať už při rallye nebo na okruzích, extremisty, kteří vběhnou na trať a nechají se přejet autem, tak nevím, kam to závodění povede,“ kroutí hlavou Enge, kterému ukončila kariéru ve formuli aféra s marihuanou.

Hazardéři ohrožují i závodníky

„Všichni si pokládáme otázku, kdy se nám to taky stane. A co potom bude následovat? Mám závodní licenci, pojistku, jedu na uzavřené trati závodním autem. Za to zodpovídá organizátor. A jestli organizátor nezodpovídá za diváka, tak ten zodpovídá sám za sebe,“ má jasno.

Diváci navíc svým chováním ohrožují nejen sebe, ale i jezdce. „Představte si, že by to bylo v jiném místě, kde by byla obrovská díra nebo skála, jezdce by uviděl diváka, musel by to strhnout a sám by přišel o život. To je hazardování se životem všech. Aleš na to bohužel doplatil. Pořád se mi tomu nechce uvěřit, jako by to někdo udělal schválně.“

Valtr po Lopraisově tragické nehodě: Etapu měli zrušit. Lidi přede mnou uskakují

Enge sám nezažil žádnou tragickou srážku, když ale přede dvěma lety brázdil poušť na Dakaru v bugině, nebezpečí srážky s lidmi číhalo na každé větší duně. „Když projíždíte dunami, tak si vybíráte nejlepší stopu. Když tam ale stojí diváci, tak vás nutí jet jednu stopu, která je zničená od ostatních aut a vy si nemůžete vybrat lepší a čistější stopu. Taky jsem se dostal do situace, že jsem jel poměrně blízko lidi. Auto v písku nemá takovou reakci jako na silnici. Nějakou dobu trvá než zatočí,“ popisuje chování speciálu v písku šestačtyřicetiletý závodník.

Loprais byl z usmrcení člověka psychicky zničený. „Strašně mě to mrzí a potáhne se to se mnou do konce života,“ uvedl Loprais. „Každý jsme trochu jiný, ale taková událost zasáhne všechny,“ dokáže se vžít do jeho pocitů Enge.

Budoucí kariéru Lopraise by to ale nemělo ovlivnit. Přestože se jedná o adrenalinový sport, závodník nemůže přemýšlet nad tím, že kdykoliv může dojít k smrtelné havárii. „Když chcete vyhrát závod, tak nemůžete přemýšlet, jestli se vám může něco stát. Na to není prostor. Jízdu musíte přizpůsobit podmínkám, ale jedete na čas a co nejrychleji. Musíte riskovat, abyste uspěl. Když neriskujete, tak neuspějete.“