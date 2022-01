Teroristický čin na Dakaru. Pod pedály byla bomba, rallye je v ohrožení

„Ještě žádná etapa nebyla v pohodě, ale teď to byl nejhoršího moment letošního Dakaru,“ líčil Macháček. „Přežili jsme klinickou smrt, kdy jsme letěli pět metrů ze srázu a už jsme se drželi, že se budeme koulet. Ale vyšlo to,“ oddechl si zkušený pilot.

Zdroj: Youtube

Macháček i přes dva defekty dorazil do cíle v dobré náladě. „Mám rozbité zrcátko, myslel jsem si, že je to kámen, ale když se tak dívám na tvar díry, mohla to být i kulka. Říkali jsme si, jestli po nás nejde konkurence. Asi to začneme zjišťovat,“ vtipkoval.