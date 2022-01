„Hrozilo, že vypadnu. Přední kolo jsem rozbil na kaši, ale zachránil mě poslední jezdec. Je to frajer,“ děkoval Michek Ekvádorci Juanovi Pugovi, který Rallye Dakar jede společně se synem.

„Vrátil se ke mě, protože mu začala blbnout motorka. Tvrdil, že nechce pokračovat a nabídl mi přendání předního kola. To je neuvěřitelné. Přehodili jsme to, objal jsem ho a on jen říkal, ať už pádím pryč,“ popisoval Michek.

Nečekaná pomoc. Michkovi daroval své kolo soupeř z Ekvádoru. Jinak by skončil

„Dakar mi letos dává velké rány, ale tohle byl úžasný moment,“ kroutil hlavou. „Po dojezdu do bivaku jsem si dal sprchu a hned jsem Ekvádorce vyhledal. Dal jsem mu podepsaný dres, vrátil kolo a znovu jsem mu poděkoval. Chci s ním být dál v kontaktu,“ líčil jezdec týmu Orion-Moto Racing Group.

Zdroj: Youtube

Původně se chtěl posunout se k elitní patnáctce, ovšem ve čtvrtek musel plány korigovat. „Už to chci dojet. Hlavně pro fanoušky a také pro Puga,“ dodal.