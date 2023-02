VIDEO: Pád z 11 metrů. Podmol nedotočil dvojité salto. Zachránila ho nafukovačka

To nemuselo skončit dobře. Freestyle motokrosař Filip Podmol zažil na Night of the Jumps v Berlíně vítězství i pád. V Německu nejprve triumfoval v soutěži o nejlepší trik a společně s Matějem Česákem a Petrem Pilátem vyhráli mezi reprezentačními týmy. Jenže pak se mu nepovedlo dvojité salto a musel vyskočit z motorky.

Z berlínské akce si Filip Podmol přivezl výhru i pochroumaný loket | Foto: NOTJ