Motoristický svět zasáhla smrtelné nehoda teprve osmnáctiletého závodníka. Při formulovém závodě nadějí na legendárním okruhu v belgickém Spa měl nizozemský pilot Dilano van’t Hoff těžkou havárii na mokré trati a následkům zranění podlehl. Legendární Brit Damon Hill apeluje na FIA, aby závody za deště zrušila.

Van’t Hoff dříve vítězil ve formuli 4 - ilustrační snímek. | Foto: se souhlasem Petra Frýby

Teprve osmnáctiletý mladík Dilano van’t Hoff zahynul při regionálním mistrovství Evropy ve Spa poté, co se jeho formule na kluzké vozovce roztočila a ve vysoké rychlosti do něj narazil jiný vůz. Tragédii způsobil silný déšť, který snížil viditelnost.

„Jsme velmi zarmouceni, že ve Spa zemřel Dilano van’t Hoff. Dilano zemřel při plnění svého snu dosáhnout vrcholu motoristického sportu. Spolu s celou motoristickou komunitou jsme v myšlenkách s jeho rodinou a blízkými,“ uvedli v prohlášení zástupci F1.

„Dilano zemřel v honbě za splněním svého snu dostat se až na vrchol motoristického sportu,“ napsal na Twitreru šéf formule 1 Stefano Domenicali. Soustrast rodině vyjádřil i mistr světa Max Verstappen.

Tragická nehoda se odehrála na belgickém okruhu na téměř stejném místě, na kterém v roce 2019 utrpěl při nehodě smrtelná zranění v závodě formule 2 francouzský pilot Anthoine Hubert.

„Může se to stát kdykoli, když je dlouhá rovinka a mokro. Díval jsem se předtím na závod F3 a když vjížděli do třetí zatáčky, kluci vzadu vůbec netušili, co se děje před nimi. Nejvíce k tomu přispívá mokro, kdy nevidíte, kam jedete,“ uvedl legendární Damon Hill pro Sky Sports F1.

„Jsem vinen jako každý. Chceme vidět mokré závody. Je to vzrušující a akční, ale bohužel to skrývá strašné riziko, že se něco takového stane,“ přiznal slavný Brit a někdejší světový šampion formule 1.

Po další smrtelné havárii vyzval šéfy světového motorsportu, aby zvážili zásadní změny pravidel a přestali závodit v deštivých podmínkách. „Co s tím můžeme dělat? Přestat závodit na mokru. Závodit, jen když je vidět, nebo udělat auta nezničitelná a dát jezdcům větší šanci přežít. FIA se bude zabývat všemi těmito faktory.“