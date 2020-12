Miliony fanoušků vyděsil náraz Romaina Grosjeana do svodidel. Auto francouzského pilota ve službách Haasu se přepůlilo a vybuchlo, avšak on přežil a vylezl po svých!

„Za dvanáct let, co to dělám, jsem nikdy neviděl takový oheň,“ hlásil Alan van der Merwe, řidič formulové „záchranky“. Grosjeanovi podle nejnovějších informací zachránil život systém halo, který zafungoval.

Halo, konstrukce v kokpitu připomínající svatozář, byla představena veřejnosti v roce 2016. Odborná veřejnost ji přijala s nelibostí, řada legend se proti bezpečnostnímu prvku vymezovala… A teď (po dvou letech od uvedení do F1) konečně získala uznání.

"Romain se sám dostal ven, což je neuvěřitelné po takové nehodě. Jen to ukazuje, že všechna opatření, jako bezpečnostní pásy, bariéry nebo bezpečnostní rámy (halo) fungují tak, jak mají. Kdyby něco z toho tady nebylo, tak to dopadlo jinak," přidal Van der Merwe.

Šéf F1 Ross Brawn slíbil, že okolnosti nehody (včetně selhání bariér) budou vyšetřeny.

Nehoda otřásla i s Hamiltonem

34letý Grosjean letos ve formuli kroutí jedenáctou sezonu, po sezoně však nejprestižnější motoristický šampionát opustí.

"Je v pořádku. Má lehké popáleniny na rukou a kotnících. Je při vědomí, v šoku a teď ho v nemocnici čekají všechny potřebné prohlídky," řekl v televizním rozhovoru šéf stáje Haas Günther Steiner. "Když něco takového vidíte, tak si jen říkáte: Snad bude mít štěstí," uvedl.

Pořadatelé na okruhu v Sáchiru po nehodě kovová svodidla nahradili betonovou bariérou a po zhruba hodinu a půl dlouhé přestávce byl závod restartován. Vzápětí však vyjel na trať znovu safety car, protože Lance Stroll po kolizi s Kvjatem otočil vůz hlavou dolů. Také pilot Racing Pointu vyvázl bez zranění.

Z triumfu se nakonec radoval Lewis Hamilton, král letošní sezony. Ovšem to v tu chvíli zajímalo málokoho…

Sám Hamilton dokonce přiznal, že nehoda s ním otřásla. "Byl to šokující pohled. To auto vypadalo strašidelně."